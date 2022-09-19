https://ria.ru/20220919/guterresh-1817774019.html

Генсек ООН не исключил, что посетит Россию в этом году

Генсек ООН не исключил, что посетит Россию в этом году - РИА Новости, 19.09.2022

Генсек ООН не исключил, что посетит Россию в этом году

Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что посетит Россию в этом году, если в этом будет потребность. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:04

2022-09-19T10:04

2022-09-19T13:57

в мире

антониу гутерреш

владимир путин

сергей лавров

москва

украина

россия

оон

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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что посетит Россию в этом году, если в этом будет потребность.Отвечая на вопрос о том, собирается ли он отправиться в Россию в этом году, тогда как он уже дважды побывал на Украине, Гутерреш сказал: "Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить".Он напомнил, что провел на прошлой неделе длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет", - добавил он.В апреле Гутерреш посещал Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Путиным.Читайте полный текст интервью >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, москва, украина, россия, оон