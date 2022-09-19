https://ria.ru/20220919/guterresh-1817774019.html
Генсек ООН не исключил, что посетит Россию в этом году
Генсек ООН не исключил, что посетит Россию в этом году - РИА Новости, 19.09.2022
Генсек ООН не исключил, что посетит Россию в этом году
Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что посетит Россию в этом году, если в этом будет потребность. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:04
2022-09-19T10:04
2022-09-19T13:57
в мире
антониу гутерреш
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москва
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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что посетит Россию в этом году, если в этом будет потребность.Отвечая на вопрос о том, собирается ли он отправиться в Россию в этом году, тогда как он уже дважды побывал на Украине, Гутерреш сказал: "Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить".Он напомнил, что провел на прошлой неделе длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет", - добавил он.В апреле Гутерреш посещал Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Путиным.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, москва, украина, россия, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Сергей Лавров, Москва, Украина, Россия, ООН
10:04 19.09.2022 (обновлено: 13:57 19.09.2022)
Генсек ООН не исключил, что посетит Россию в этом году
Генсек ООН Гутерреш может посетить Россию в 2022 году, если в этом будет потребность
ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что посетит Россию в этом году, если в этом будет потребность.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли он отправиться в Россию в этом году, тогда как он уже дважды побывал на Украине, Гутерреш сказал: "Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить".
Он напомнил, что провел на прошлой неделе длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет", - добавил он.
В апреле Гутерреш посещал Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Путиным.