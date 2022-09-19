СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку"
Reuters: немецкие покупатели снова оставляют заявки на поставки газа по "Северному потоку"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставку по "Северному потоку" впервые с приостановки работы трубопровода на техобслуживание. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Журналисты подчеркнули, что информация о заявках на российский газ появилась на сайтах немецких клиентов "Газпрома".
"Запросы на поставку газа не означают, что газ действительно идет по системе. В то время как заявки были видны на сайтах немецких газопроводов, соединяющих "Северный поток" с конечными потребителями, на сайте оператора "Северного потока" по состоянию на начало понедельника заявок не было", — заметили авторы.
Поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
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