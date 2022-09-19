https://ria.ru/20220919/gaz-1817818156.html

СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку"

СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.09.2022

СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку"

Покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставку по "Северному потоку" впервые с приостановки работы трубопровода на... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:39

2022-09-19T12:39

2022-09-19T12:39

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставку по "Северному потоку" впервые с приостановки работы трубопровода на техобслуживание. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Журналисты подчеркнули, что информация о заявках на российский газ появилась на сайтах немецких клиентов "Газпрома"."Запросы на поставку газа не означают, что газ действительно идет по системе. В то время как заявки были видны на сайтах немецких газопроводов, соединяющих "Северный поток" с конечными потребителями, на сайте оператора "Северного потока" по состоянию на начало понедельника заявок не было", — заметили авторы.Поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.

https://ria.ru/20220919/nechaev-1817686730.html

https://ria.ru/20220913/putin-1816593658.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, германия, газпром, siemens, северный поток