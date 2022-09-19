Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/gaz-1817818156.html
СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку"
СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.09.2022
СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку"
Покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставку по "Северному потоку" впервые с приостановки работы трубопровода на... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:39
2022-09-19T12:39
в мире
экономика
германия
газпром
siemens
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставку по "Северному потоку" впервые с приостановки работы трубопровода на техобслуживание. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Журналисты подчеркнули, что информация о заявках на российский газ появилась на сайтах немецких клиентов "Газпрома"."Запросы на поставку газа не означают, что газ действительно идет по системе. В то время как заявки были видны на сайтах немецких газопроводов, соединяющих "Северный поток" с конечными потребителями, на сайте оператора "Северного потока" по состоянию на начало понедельника заявок не было", — заметили авторы.Поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
https://ria.ru/20220919/nechaev-1817686730.html
https://ria.ru/20220913/putin-1816593658.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, германия, газпром, siemens, северный поток
В мире, Экономика, Германия, Газпром, Siemens, Северный поток
12:39 19.09.2022
 
СМИ: Германия возобновила подачу заявок на газ по "Северному потоку"

Reuters: немецкие покупатели снова оставляют заявки на поставки газа по "Северному потоку"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставку по "Северному потоку" впервые с приостановки работы трубопровода на техобслуживание. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Журналисты подчеркнули, что информация о заявках на российский газ появилась на сайтах немецких клиентов "Газпрома".
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
10:30
Сергей Нечаев: возврат к сотрудничеству с Германией в энергетике сомнителен
"Запросы на поставку газа не означают, что газ действительно идет по системе. В то время как заявки были видны на сайтах немецких газопроводов, соединяющих "Северный поток" с конечными потребителями, на сайте оператора "Северного потока" по состоянию на начало понедельника заявок не было", — заметили авторы.
Поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 20:31
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток"
 
В миреЭкономикаГерманияГазпромSiemensСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала