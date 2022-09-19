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Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20 - РИА Новости, 19.09.2022
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Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20
Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20 - РИА Новости, 19.09.2022
Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20
О возможности встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита "большой двадцатки" в настоящий момент неизвестно, сказал РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:33
2022-09-19T10:55
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
сергей нечаев (дипломат)
большая двадцатка
в мире
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. О возможности встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита "большой двадцатки" в настоящий момент неизвестно, сказал в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев."Мне о таких планах неизвестно", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия. При этом сам глава РФ заявлял, что он имеет приглашение на саммит. Об этом ему лично сообщил президент принимающей страны.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, олаф шольц, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), большая двадцатка, в мире
Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Большая двадцатка, В мире
10:33 19.09.2022 (обновлено: 10:55 19.09.2022)
 
Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20

Посол Нечаев заявил, что не знает о планах Путина и Шольца встретиться на саммите G20

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. О возможности встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита "большой двадцатки" в настоящий момент неизвестно, сказал в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Мне о таких планах неизвестно", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия. При этом сам глава РФ заявлял, что он имеет приглашение на саммит. Об этом ему лично сообщил президент принимающей страны.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 14:14
Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин
 
Владимир ПутинОлаф ШольцРоссияГерманияСергей Нечаев (дипломат)Большая двадцаткаВ мире
 
 
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