https://ria.ru/20220919/g20-1817781090.html

Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20

Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20 - РИА Новости, 19.09.2022

Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20

О возможности встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита "большой двадцатки" в настоящий момент неизвестно, сказал РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:33

2022-09-19T10:33

2022-09-19T10:55

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

сергей нечаев (дипломат)

большая двадцатка

в мире

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. О возможности встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита "большой двадцатки" в настоящий момент неизвестно, сказал в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев."Мне о таких планах неизвестно", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия. При этом сам глава РФ заявлял, что он имеет приглашение на саммит. Об этом ему лично сообщил президент принимающей страны.Читайте полный текст интервью >>>

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, олаф шольц, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), большая двадцатка, в мире