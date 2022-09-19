https://ria.ru/20220919/g20-1817781090.html
Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20
Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20 - РИА Новости, 19.09.2022
Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20
О возможности встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита "большой двадцатки" в настоящий момент неизвестно, сказал РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:33
2022-09-19T10:33
2022-09-19T10:55
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
сергей нечаев (дипломат)
большая двадцатка
в мире
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. О возможности встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита "большой двадцатки" в настоящий момент неизвестно, сказал в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев."Мне о таких планах неизвестно", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия. При этом сам глава РФ заявлял, что он имеет приглашение на саммит. Об этом ему лично сообщил президент принимающей страны.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олаф шольц, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), большая двадцатка, в мире
Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Большая двадцатка, В мире
10:33 19.09.2022 (обновлено: 10:55 19.09.2022)
Посол в ФРГ оценил возможность встречи Путина и Шольца на G20
Посол Нечаев заявил, что не знает о планах Путина и Шольца встретиться на саммите G20