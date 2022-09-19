09:35 19.09.2022 (обновлено: 09:43 19.09.2022)
Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику
Генсек ООН Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику из-за скачка цен на газ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Страны не столкнулись бы со скачком цен на ископаемое топливо, если бы мир последние два десятилетия активно инвестировал в возобновляемые источники энергии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.
Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила ранее, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.
В ответ на вопрос о том, не беспокоит ли его, что, лишившись российского газа, страны Европы начали пользоваться углем и ископаемым топливом, Гутерреш сказал: "Одна вещь предельно ясна: если бы мир активно инвестировал в последние два десятилетия, как и следовало, в возобновляемые источники энергии, мы бы сейчас не столкнулись с существенным скачком цен на ископаемое топливо".
По его словам, ископаемое топливо – "это не будущее, а прошлое". "И только при помощи "зеленой революции", с мощной ставкой на возобновляемую энергетику мы сможем решить все эти проблемы", - добавил он.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.
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