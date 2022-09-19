https://ria.ru/20220919/energetika-1817769441.html

Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику

Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику - РИА Новости, 19.09.2022

Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику

Страны не столкнулись бы со скачком цен на ископаемое топливо, если бы мир последние два десятилетия активно инвестировал в возобновляемые источники энергии,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:35

2022-09-19T09:35

2022-09-19T09:43

экономика

антониу гутерреш

в мире

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg

ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Страны не столкнулись бы со скачком цен на ископаемое топливо, если бы мир последние два десятилетия активно инвестировал в возобновляемые источники энергии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила ранее, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.В ответ на вопрос о том, не беспокоит ли его, что, лишившись российского газа, страны Европы начали пользоваться углем и ископаемым топливом, Гутерреш сказал: "Одна вещь предельно ясна: если бы мир активно инвестировал в последние два десятилетия, как и следовало, в возобновляемые источники энергии, мы бы сейчас не столкнулись с существенным скачком цен на ископаемое топливо".По его словам, ископаемое топливо – "это не будущее, а прошлое". "И только при помощи "зеленой революции", с мощной ставкой на возобновляемую энергетику мы сможем решить все эти проблемы", - добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, антониу гутерреш, в мире, россия, оон