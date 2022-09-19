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Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику - РИА Новости, 19.09.2022
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Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику
Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику - РИА Новости, 19.09.2022
Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику
Страны не столкнулись бы со скачком цен на ископаемое топливо, если бы мир последние два десятилетия активно инвестировал в возобновляемые источники энергии,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:35
2022-09-19T09:43
экономика
антониу гутерреш
в мире
россия
оон
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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Страны не столкнулись бы со скачком цен на ископаемое топливо, если бы мир последние два десятилетия активно инвестировал в возобновляемые источники энергии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила ранее, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.В ответ на вопрос о том, не беспокоит ли его, что, лишившись российского газа, страны Европы начали пользоваться углем и ископаемым топливом, Гутерреш сказал: "Одна вещь предельно ясна: если бы мир активно инвестировал в последние два десятилетия, как и следовало, в возобновляемые источники энергии, мы бы сейчас не столкнулись с существенным скачком цен на ископаемое топливо".По его словам, ископаемое топливо – "это не будущее, а прошлое". "И только при помощи "зеленой революции", с мощной ставкой на возобновляемую энергетику мы сможем решить все эти проблемы", - добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html
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экономика, антониу гутерреш, в мире, россия, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, В мире, Россия, ООН
09:35 19.09.2022 (обновлено: 09:43 19.09.2022)
 
Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику

Генсек ООН Гутерреш призвал развивать зеленую энергетику из-за скачка цен на газ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Страны не столкнулись бы со скачком цен на ископаемое топливо, если бы мир последние два десятилетия активно инвестировал в возобновляемые источники энергии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.
Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила ранее, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.
В ответ на вопрос о том, не беспокоит ли его, что, лишившись российского газа, страны Европы начали пользоваться углем и ископаемым топливом, Гутерреш сказал: "Одна вещь предельно ясна: если бы мир активно инвестировал в последние два десятилетия, как и следовало, в возобновляемые источники энергии, мы бы сейчас не столкнулись с существенным скачком цен на ископаемое топливо".
По его словам, ископаемое топливо – "это не будущее, а прошлое". "И только при помощи "зеленой революции", с мощной ставкой на возобновляемую энергетику мы сможем решить все эти проблемы", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 19:35Специальная военная операция на Украине
Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.
Читайте полный текст интервью >>>
Сотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов на солнечных панелях электростанции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Уничтожит ли Россия зеленую энергетику
 
ЭкономикаАнтониу ГутеррешВ миреРоссияООН
 
 
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