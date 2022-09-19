https://ria.ru/20220919/egipet-1817828236.html
В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов
В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов - РИА Новости, 19.09.2022
В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов
В Египте намерены ускорить запуск новой системы tax free, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:20
2022-09-19T13:20
2022-09-19T13:22
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Египте намерены ускорить запуск новой системы tax free, сообщает АТОР.Возврат НДС туристам будет проходить по стандартной международной схеме: перед отъездом из страны деньги вернут сразу при обращении в специальные киоски.Такие точки планируют открыть в международных аэропортах, первую — в Шарм-эш-Шейхе. Эксперты полагают, что пилотный проект может заработать уже в ноябре, когда на курорте пройдет международная климатическая конференция. Получить возврат можно будет за покупки, стоимость которых превышает 1500 египетских фунтов, или 4700 рублей.Впрочем, по мнению российских туроператоров, система tax free у соотечественников вряд ли будет сильно востребована, поскольку сувениры — главные покупки отдыхающих в Египте — стоят значительно дешевле. Кроме того, в лавках редко выдают чеки, а в государственных магазинах стоимость ковров, папирусов, кальянов, ювелирных украшений и других изделий ручной работы будет выше, чем у частников.Скорее всего, возврат НДС будет востребован у россиян, путешествующих в Каир или Александрию, где есть крупные торговые центры и брендовые магазины.Сейчас у иностранца в Египте есть возможность вернуть НДС с покупок, но процедура слишком сложная и долгая, и туристы ею не пользуются.Так, для возмещения НДС в размере 14 процентов нерезиденту надо в течение двух месяцев после покупки подать заявление в налоговое управление Египта (ETA). Передать чиновникам необходимо счет за покупку с суммой уплаченного налога, указать российских ИНН, платежные реквизиты. Система ETA автоматически отправляет заявителю электронное письмо, как только заявка будет рассмотрена. Обработка запроса занимает до 45 дней.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, каир (город), ассоциация туроператоров россии (атор), александрия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Каир (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Александрия
13:20 19.09.2022 (обновлено: 13:22 19.09.2022)
В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов
Власти Египта планируют запустить в ноябре систему Tax Free по новым правилам
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
В Египте намерены ускорить запуск новой системы tax free, сообщает
АТОР.
Возврат НДС туристам будет проходить по стандартной международной схеме: перед отъездом из страны деньги вернут сразу при обращении в специальные киоски.
Такие точки планируют открыть в международных аэропортах, первую — в Шарм-эш-Шейхе. Эксперты полагают, что пилотный проект может заработать уже в ноябре, когда на курорте пройдет
международная климатическая конференция.
Получить возврат можно будет за покупки, стоимость которых превышает 1500 египетских фунтов, или 4700 рублей.
Впрочем, по мнению российских туроператоров, система tax free у соотечественников вряд ли будет сильно востребована, поскольку сувениры — главные покупки отдыхающих в Египте — стоят значительно дешевле. Кроме того, в лавках редко выдают чеки, а в государственных магазинах стоимость ковров, папирусов, кальянов, ювелирных украшений и других изделий ручной работы будет выше, чем у частников.
Скорее всего, возврат НДС будет востребован у россиян, путешествующих в Каир или Александрию, где есть крупные торговые центры и брендовые магазины.
Сейчас у иностранца в Египте есть возможность вернуть НДС с покупок, но процедура слишком сложная и долгая, и туристы ею не пользуются.
Так, для возмещения НДС в размере 14 процентов нерезиденту надо в течение двух месяцев после покупки подать заявление в налоговое управление Египта (ETA). Передать чиновникам необходимо счет за покупку с суммой уплаченного налога, указать российских ИНН, платежные реквизиты. Система ETA автоматически отправляет заявителю электронное письмо, как только заявка будет рассмотрена. Обработка запроса занимает до 45 дней.