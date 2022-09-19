https://ria.ru/20220919/egipet-1817828236.html

В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов

В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов - РИА Новости, 19.09.2022

В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов

В Египте намерены ускорить запуск новой системы tax free, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:20

2022-09-19T13:20

2022-09-19T13:22

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Египте намерены ускорить запуск новой системы tax free, сообщает АТОР.Возврат НДС туристам будет проходить по стандартной международной схеме: перед отъездом из страны деньги вернут сразу при обращении в специальные киоски.Такие точки планируют открыть в международных аэропортах, первую — в Шарм-эш-Шейхе. Эксперты полагают, что пилотный проект может заработать уже в ноябре, когда на курорте пройдет международная климатическая конференция. Получить возврат можно будет за покупки, стоимость которых превышает 1500 египетских фунтов, или 4700 рублей.Впрочем, по мнению российских туроператоров, система tax free у соотечественников вряд ли будет сильно востребована, поскольку сувениры — главные покупки отдыхающих в Египте — стоят значительно дешевле. Кроме того, в лавках редко выдают чеки, а в государственных магазинах стоимость ковров, папирусов, кальянов, ювелирных украшений и других изделий ручной работы будет выше, чем у частников.Скорее всего, возврат НДС будет востребован у россиян, путешествующих в Каир или Александрию, где есть крупные торговые центры и брендовые магазины.Сейчас у иностранца в Египте есть возможность вернуть НДС с покупок, но процедура слишком сложная и долгая, и туристы ею не пользуются.Так, для возмещения НДС в размере 14 процентов нерезиденту надо в течение двух месяцев после покупки подать заявление в налоговое управление Египта (ETA). Передать чиновникам необходимо счет за покупку с суммой уплаченного налога, указать российских ИНН, платежные реквизиты. Система ETA автоматически отправляет заявителю электронное письмо, как только заявка будет рассмотрена. Обработка запроса занимает до 45 дней.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

https://ria.ru/20220917/reysy-1817541225.html

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шарм-эш-шейх

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, каир (город), ассоциация туроператоров россии (атор), александрия