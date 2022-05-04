https://ria.ru/20220504/egipet-1786730087.html
Эксперты рассказали, как в ближайшее время изменится курорт Шарм-эш-Шейх
Эксперты рассказали, как в ближайшее время изменится курорт Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 04.05.2022
Эксперты рассказали, как в ближайшее время изменится курорт Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх планируют заняться активным благоустройством курорта, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:59
2022-05-04T10:59
2022-05-04T10:59
туризм
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шарм-эш-шейх
египет
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Шарм-эш-Шейх планируют заняться активным благоустройством курорта, сообщает АТОР.В Египте готовятся провести в ноябре 2022 года 27-ю климатическую конференцию ООН. Мероприятие состоится в Шарм-эш-Шейхе, в который сейчас направлены многомиллионные инвестиции на улучшение инфраструктуры, озеленение и благоустройство.Так, городу обещаны новые энергетические мощности для перевода большинства гостиниц и туристического транспорта на солнечную энергию. Весь автобусный парк южносинайского курорта будет работать на электричестве.Дымящих соляркой катеров на Красном море не останется: суда перейдут на экологическое топливо.В городе открылся полигон по переработке твердых отходов, усилен санитарный контроль за уборкой улиц, вывозом мусора и несанкционированными свалками.Владельцам недостроев предписано в короткие сроки или завершить реконструкцию, или законсервировать объект так, чтобы он не уродовал городскую среду.На курорте будут отремонтированы дороги и построены велодорожки, а фасады всех зданий, выходящих на центральные улицы, покрасят в белый цвет.Осенью власти планируют открыть городской парк и стилизованную бедуинскую деревню.Сейчас 22 отеля уже получили "зеленые" сертификаты, подтверждающие "переход на экологические стандарты". Это значит, что гостиницы используют солнечные батареи и внедряют более качественные системы очистки воды и переработки отходов. Еще 48 объектов находятся в процессе сертификации. Также в гостиницах планируется установить высокоскоростной интернет.К следующему сезону в городе расширится номерной фонд, откроется несколько отелей на две тысячи мест.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
https://ria.ru/20220425/egipet-1785254779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), оон, отели, гостиницы
Эксперты рассказали, как в ближайшее время изменится курорт Шарм-эш-Шейх
Курорт Шарм-эш-Шейх в Египте ощутимо преобразится к климатической конференции ООН
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Шарм-эш-Шейх планируют заняться активным благоустройством курорта, сообщает
АТОР.
В Египте готовятся провести в ноябре 2022 года 27-ю климатическую конференцию ООН. Мероприятие состоится в Шарм-эш-Шейхе, в который сейчас направлены многомиллионные инвестиции на улучшение инфраструктуры, озеленение и благоустройство.
Так, городу обещаны новые энергетические мощности для перевода большинства гостиниц и туристического транспорта на солнечную энергию. Весь автобусный парк южносинайского курорта будет работать на электричестве.
Дымящих соляркой катеров на Красном море не останется: суда перейдут на экологическое топливо.
В городе открылся полигон по переработке твердых отходов, усилен санитарный контроль за уборкой улиц, вывозом мусора и несанкционированными свалками.
Владельцам недостроев предписано в короткие сроки или завершить реконструкцию, или законсервировать объект так, чтобы он не уродовал городскую среду.
На курорте будут отремонтированы дороги и построены велодорожки, а фасады всех зданий, выходящих на центральные улицы, покрасят в белый цвет.
Осенью власти планируют открыть городской парк и стилизованную бедуинскую деревню.
Сейчас 22 отеля уже получили "зеленые" сертификаты, подтверждающие "переход на экологические стандарты". Это значит, что гостиницы используют солнечные батареи и внедряют более качественные системы очистки воды и переработки отходов. Еще 48 объектов находятся в процессе сертификации.
Также в гостиницах планируется установить высокоскоростной интернет.
К следующему сезону в городе расширится номерной фонд, откроется несколько отелей на две тысячи мест.