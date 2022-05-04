https://ria.ru/20220504/egipet-1786730087.html

Эксперты рассказали, как в ближайшее время изменится курорт Шарм-эш-Шейх

Эксперты рассказали, как в ближайшее время изменится курорт Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 04.05.2022

Эксперты рассказали, как в ближайшее время изменится курорт Шарм-эш-Шейх

Шарм-эш-Шейх планируют заняться активным благоустройством курорта, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:59

2022-05-04T10:59

2022-05-04T10:59

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Шарм-эш-Шейх планируют заняться активным благоустройством курорта, сообщает АТОР.В Египте готовятся провести в ноябре 2022 года 27-ю климатическую конференцию ООН. Мероприятие состоится в Шарм-эш-Шейхе, в который сейчас направлены многомиллионные инвестиции на улучшение инфраструктуры, озеленение и благоустройство.Так, городу обещаны новые энергетические мощности для перевода большинства гостиниц и туристического транспорта на солнечную энергию. Весь автобусный парк южносинайского курорта будет работать на электричестве.Дымящих соляркой катеров на Красном море не останется: суда перейдут на экологическое топливо.В городе открылся полигон по переработке твердых отходов, усилен санитарный контроль за уборкой улиц, вывозом мусора и несанкционированными свалками.Владельцам недостроев предписано в короткие сроки или завершить реконструкцию, или законсервировать объект так, чтобы он не уродовал городскую среду.На курорте будут отремонтированы дороги и построены велодорожки, а фасады всех зданий, выходящих на центральные улицы, покрасят в белый цвет.Осенью власти планируют открыть городской парк и стилизованную бедуинскую деревню.Сейчас 22 отеля уже получили "зеленые" сертификаты, подтверждающие "переход на экологические стандарты". Это значит, что гостиницы используют солнечные батареи и внедряют более качественные системы очистки воды и переработки отходов. Еще 48 объектов находятся в процессе сертификации. Также в гостиницах планируется установить высокоскоростной интернет.К следующему сезону в городе расширится номерной фонд, откроется несколько отелей на две тысячи мест.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

https://ria.ru/20220425/egipet-1785254779.html

шарм-эш-шейх

египет

красное море

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), оон, отели, гостиницы