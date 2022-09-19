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При обстреле Донецка повреждено здание детсада - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/detsad-1817900168.html
При обстреле Донецка повреждено здание детсада
При обстреле Донецка повреждено здание детсада - РИА Новости, 19.09.2022
При обстреле Донецка повреждено здание детсада
Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:14
2022-09-19T16:16
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
в мире
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В результате сегодняшнего обстрела Куйбышевского района повреждено 2 оконных блока в здании детского сада", - говорится в заявлении мэра в его Telegram-канале.Ранее мэр заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей. Местные СМИ сообщали также о том, что три продавца погибли в Кировском районе Донецка на рынке "Сокол", где из-за обстрела произошел пожар.
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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донецк (днр), куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире
16:14 19.09.2022 (обновлено: 16:16 19.09.2022)
 
При обстреле Донецка повреждено здание детсада

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Куйбышевского района повреждено здание детсада

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
СЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате сегодняшнего обстрела Куйбышевского района повреждено 2 оконных блока в здании детского сада", - говорится в заявлении мэра в его Telegram-канале.
Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.

Мужчина показывает поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду в городе Васильевка Запорожской области
1 из 11

Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.

Частично разрушенный в результате обстрела ВСУ корпус Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
2 из 11

От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Повреждены детский сад и школа.

Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду в городе Васильевка Запорожской области.
3 из 11

Повреждены детский сад и школа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Выбитые при обстреле ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.

Поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду в городе Васильевка Запорожской области
4 из 11

Выбитые при обстреле ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.

Разрушенный в результате обстрела ВСУ один из корпусов Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
5 из 11

Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.

Поврежденное в результате обстрела ВСУ здание Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
6 из 11

Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.

Частично разрушенный в результате обстрела ВСУ один из корпусов Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
7 из 11

Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.

Частично разрушенный в результате обстрела ВСУ один из корпусов Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
8 из 11

Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.

Поврежденное в результате обстрела ВСУ жилое здание в городе Васильевка Запорожской области
9 из 11

Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилой многоквартирный дом в городе Васильевка Запорожской области
10 из 11

Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.

Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ на территории Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
11 из 11

Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Повреждены детский сад и школа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Выбитые при обстреле ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Ранее мэр заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей. Местные СМИ сообщали также о том, что три продавца погибли в Кировском районе Донецка на рынке "Сокол", где из-за обстрела произошел пожар.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)В мире
 
 
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