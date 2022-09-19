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При обстреле Донецка повреждено здание детсада

При обстреле Донецка повреждено здание детсада - РИА Новости, 19.09.2022

При обстреле Донецка повреждено здание детсада

Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:14

2022-09-19T16:14

2022-09-19T16:16

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

в мире

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В результате сегодняшнего обстрела Куйбышевского района повреждено 2 оконных блока в здании детского сада", - говорится в заявлении мэра в его Telegram-канале.Ранее мэр заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей. Местные СМИ сообщали также о том, что три продавца погибли в Кировском районе Донецка на рынке "Сокол", где из-за обстрела произошел пожар.

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), в мире