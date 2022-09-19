При обстреле Донецка повреждено здание детсада

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Куйбышевского района повреждено здание детсада
Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.
Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.
От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.
От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.
Выбитые при обстреле ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.
Выбитые при обстреле ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.
Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.
Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.
Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.
Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.
Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.
Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.
Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.
Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.
Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.
Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.
Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.
Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.
Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.
Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.
Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.
От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.
Выбитые при обстреле ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.
Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.
Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.
Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.
Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.
Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.
Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.
Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.