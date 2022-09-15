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Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/zaporozhskaya-1816941405.html
Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области
Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022
Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области
Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной, обстреливаются в том числе жилые районы. Пострадавшая Васильевка — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:45
2022-09-15T14:45
фото
специальная военная операция на украине
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной, обстреливаются в том числе жилые районы. Пострадавшая Васильевка — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:45 15.09.2022
 

Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области

Читать ria.ru в
Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной, обстреливаются в том числе жилые районы. Пострадавшая Васильевка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.

Мужчина показывает поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду в городе Васильевка Запорожской области
1 из 11

Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.

Частично разрушенный в результате обстрела ВСУ корпус Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
2 из 11

От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Повреждены детский сад и школа.

Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду в городе Васильевка Запорожской области.
3 из 11

Повреждены детский сад и школа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Выбитые из-за обстрела ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.

Поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду в городе Васильевка Запорожской области
4 из 11

Выбитые из-за обстрела ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.

Разрушенный в результате обстрела ВСУ один из корпусов Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
5 из 11

Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.

Поврежденное в результате обстрела ВСУ здание Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
6 из 11

Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.

Частично разрушенный в результате обстрела ВСУ один из корпусов Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
7 из 11

Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.

Частично разрушенный в результате обстрела ВСУ один из корпусов Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
8 из 11

Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.

Поврежденное в результате обстрела ВСУ жилое здание в городе Васильевка Запорожской области
9 из 11

Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилой многоквартирный дом в городе Васильевка Запорожской области
10 из 11

Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.

Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ на территории Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
11 из 11

Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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