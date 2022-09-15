Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области
Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.
Жители Васильевки наблюдают прилеты снарядов едва ли не ежедневно.
От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.
От обстрелов в городе пострадали сотни зданий, в том числе городская больница.
Повреждены детский сад и школа.
Выбитые из-за обстрела ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.
Выбитые из-за обстрела ВСУ стекла в детском саду в Васильевке.
Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.
Разрушенный корпус Васильевской центральной городской больницы.
Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.
Васильевка — приграничный населенный пункт на линии боевого соприкосновения.
Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.
Украинские боевики непрерывно ведут минометные обстрелы передовых позиций, используют для разведки и атаки беспилотники.
Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.
Пункт пропуска рядом с городом — единственный между Украиной и освобожденными территориями.
Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.
Поток украинских беженцев через КПП в Васильевке за последние дни вырос почти вдвое.
Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.
Попавший под обстрел ВСУ жилой дом в Васильевке.
Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.
Бездомный кот возле ног российского солдата на территории Васильевской центральной городской больницы.
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