https://ria.ru/20220915/zaporozhskaya-1816941405.html

Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области

Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022

Ни дома, ни больницы: последствия обстрелов в Запорожской области

Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной, обстреливаются в том числе жилые районы. Пострадавшая Васильевка — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:45

2022-09-15T14:45

2022-09-15T14:45

фото

специальная военная операция на украине

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной, обстреливаются в том числе жилые районы. Пострадавшая Васильевка — в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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