https://ria.ru/20220919/demontazh-1817812799.html

В Астане демонтируют стелы с прежним названием города

В Астане демонтируют стелы с прежним названием города - РИА Новости, 19.09.2022

В Астане демонтируют стелы с прежним названием города

Вывески в столице Казахстана - Астане - в связи с переименованием будут сменяться на новые постепенно, процесс займет некоторое время, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:27

2022-09-19T12:27

2022-09-19T12:27

в мире

нур-султан

астана

казахстан

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АСТАНА, 19 сен – РИА Новости. Вывески в столице Казахстана - Астане - в связи с переименованием будут сменяться на новые постепенно, процесс займет некоторое время, заявила пресс-секретарь городского акимата (мэрии) Акмарал Олжабаева.В понедельник вступил в силу указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану. Документ глава государства подписал в субботу, а в воскресенье власти города начали демонтаж стел с надписями "Нур-Султан". Так, были убраны стелы в самом центре города у торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр", у входа в Ботанический сад."В городе начаты работы по смене вывесок, указателей, информационных панно и других… Работы по смене вывесок, указателей, обновлению информации будут вестись планомерно", - написала Олжабаева в Facebook*.Учитывая, что документооборот осуществляется в электронном формате, соответствующие изменения вносятся в информационные базы данных. Сведения обновляются также на официальных ресурсах акимата, управлений и подведомственных организаций, отметила она.Национальный оператор автомобильных дорог QazAvtoJol (КазАвтоЖол) в понедельник сообщил, что из-за смены названия главного города страны вдоль автодорог республиканского значения планируется заменить 467 информационных панно. "На сегодняшний день демонтировано порядка 100 информационных панно, работы по замене продолжаются. Замена информационных панно осуществляется за счет средств, ежегодно выделяемых на содержание дорог республиканского значения", - пояснили в компании.Аэропорты казахстанских городов еще не сменили название столицы, на их онлайн-табло по-прежнему указан в качестве направления Нур-Султан.Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220915/stolitsa-1816886701.html

нур-султан

астана

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нур-султан, астана, казахстан