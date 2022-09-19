https://ria.ru/20220919/bayden-1817933675.html
Байден разозлил американцев поведением на похоронах Елизаветы II
Байден разозлил американцев поведением на похоронах Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022
Байден разозлил американцев поведением на похоронах Елизаветы II
Приподнятое настроение президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II разгневало пользователей Twitter. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:01
2022-09-19T18:01
2022-09-19T19:27
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twitter
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приподнятое настроение президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II разгневало пользователей Twitter.NBC опубликовал кадры с появлением американского лидера на церемонии прощания с британской королевой. На ролике видно, как Байден, держа супругу за руку, вошел в Вестминстерское аббатство, остановился в проходе. Затем на съемке с другого ракурса видно, как президент смеется.Пользователей Twitter разочаровало поведение политика."Он выглядит таким смущенным. Он вообще знает, где находится?" — спросил @farisN2022."Он улыбается, потому что гвардеец сказал ему про афтепати", — написал @asfy_7."Скажи, дорогая, где мы?" — прокомментировал @b4bama14."Держит ее руку, как потерявшийся ребенок", — отметил @daygodonna."Ему нужна собака-поводырь", — написал @JohnnyRondo311."Да! Давайте улыбаться и смеяться. Единственное, что он может, когда не знает, какого черта происходит", — написала @HeatherNestor8.Другие пользователи стали публиковать видео с другими конфузами Байдена, например падениями на трапе самолета.
https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html
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в мире, елизавета ii, джо байден, сша, великобритания, умерла королева елизавета ii, nbc, twitter
В мире, Елизавета II, Джо Байден, США, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, NBC, Twitter
18:01 19.09.2022 (обновлено: 19:27 19.09.2022)
Байден разозлил американцев поведением на похоронах Елизаветы II
Читатели NBC пришли в ярость из-за поведения Байдена на похоронах Елизаветы II
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Приподнятое настроение президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II разгневало пользователей Twitter
.
NBC опубликовал кадры с появлением американского лидера на церемонии прощания с британской королевой. На ролике видно, как Байден, держа супругу за руку, вошел в Вестминстерское аббатство, остановился в проходе. Затем на съемке с другого ракурса видно, как президент смеется.
Пользователей Twitter разочаровало поведение политика.
"Он выглядит таким смущенным. Он вообще знает, где находится?" — спросил @farisN2022.
"Он улыбается, потому что гвардеец сказал ему про афтепати", — написал @asfy_7.
"Скажи, дорогая, где мы?" — прокомментировал @b4bama14.
"Держит ее руку, как потерявшийся ребенок", — отметил @daygodonna.
"Ему нужна собака-поводырь", — написал @JohnnyRondo311.
"Да! Давайте улыбаться и смеяться. Единственное, что он может, когда не знает, какого черта происходит", — написала @HeatherNestor8.
Другие пользователи стали публиковать видео с другими конфузами Байдена, например падениями на трапе самолета.