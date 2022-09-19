https://ria.ru/20220919/bayden-1817933675.html

Байден разозлил американцев поведением на похоронах Елизаветы II

Байден разозлил американцев поведением на похоронах Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022

Байден разозлил американцев поведением на похоронах Елизаветы II

Приподнятое настроение президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II разгневало пользователей Twitter. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:01

2022-09-19T18:01

2022-09-19T19:27

в мире

елизавета ii

джо байден

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умерла королева елизавета ii

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twitter

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приподнятое настроение президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II разгневало пользователей Twitter.NBC опубликовал кадры с появлением американского лидера на церемонии прощания с британской королевой. На ролике видно, как Байден, держа супругу за руку, вошел в Вестминстерское аббатство, остановился в проходе. Затем на съемке с другого ракурса видно, как президент смеется.Пользователей Twitter разочаровало поведение политика."Он выглядит таким смущенным. Он вообще знает, где находится?" — спросил @farisN2022."Он улыбается, потому что гвардеец сказал ему про афтепати", — написал @asfy_7."Скажи, дорогая, где мы?" — прокомментировал @b4bama14."Держит ее руку, как потерявшийся ребенок", — отметил @daygodonna."Ему нужна собака-поводырь", — написал @JohnnyRondo311."Да! Давайте улыбаться и смеяться. Единственное, что он может, когда не знает, какого черта происходит", — написала @HeatherNestor8.Другие пользователи стали публиковать видео с другими конфузами Байдена, например падениями на трапе самолета.

https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html

https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html

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