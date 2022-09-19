https://ria.ru/20220919/avtopark-1817812277.html

В Ивановской области автопарк скорой пополнят новые машины

В Ивановской области автопарк скорой пополнят новые машины - РИА Новости, 19.09.2022

В Ивановской области автопарк скорой пополнят новые машины

В Ивановскую область в рамках федеральной поставки закупят 14 машин скорой медицинской помощи класса В, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:24

2022-09-19T12:24

2022-09-19T12:24

ивановская область

станислав воскресенский

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

авто

скорая помощь

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ИВАНОВО, 19 сен – РИА Новости. В Ивановскую область в рамках федеральной поставки закупят 14 машин скорой медицинской помощи класса В, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Автопарк пополнят восемь машин марки ГАЗ и шесть – марки УАЗ. На данный момент в регионе имеется 180 единиц транспорта, 60 из них находятся в резерве", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что ежесуточно на линию выходят 120 бригад скорой медицинской помощи, для их полноценной работы необходимы 149 автомобилей класса "В" и "С" с учетом подменных машин на случай ремонта.Срок службы свыше пяти лет имеют 27 автомобилей. Эти машины по поручению Станислава Воскресенского используются в качестве подменных. "Нам надо новые автомобили отдать ребятам на линию, а из тех, которым уже 4-5 лет, сделать резерв на случай, если какая-то машина на ТО ушла или сломалась. Все автомобили нужно распределить. Главное, чтобы это эффективно было, чтобы ребята знали, что, если одна машина сломалась, есть резервный автомобиль", – процитировали в пресс-службе слова губернатора.В Ивановской области весь автопарк машин скорой помощи, которые ежедневно выходят на линию, обновлен полностью за последние несколько лет. Новая федеральная поставка позволит доукрепить материальную базу и заменить те машины, которые служат в резерве.

https://ria.ru/20220909/remont-1815605992.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, скорая помощь