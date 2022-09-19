https://ria.ru/20220919/avtopark-1817812277.html
В Ивановской области автопарк скорой пополнят новые машины
В Ивановской области автопарк скорой пополнят новые машины - РИА Новости, 19.09.2022
В Ивановской области автопарк скорой пополнят новые машины
В Ивановскую область в рамках федеральной поставки закупят 14 машин скорой медицинской помощи класса В, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:24
2022-09-19T12:24
2022-09-19T12:24
ивановская область
станислав воскресенский
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
скорая помощь
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ИВАНОВО, 19 сен – РИА Новости. В Ивановскую область в рамках федеральной поставки закупят 14 машин скорой медицинской помощи класса В, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Автопарк пополнят восемь машин марки ГАЗ и шесть – марки УАЗ. На данный момент в регионе имеется 180 единиц транспорта, 60 из них находятся в резерве", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что ежесуточно на линию выходят 120 бригад скорой медицинской помощи, для их полноценной работы необходимы 149 автомобилей класса "В" и "С" с учетом подменных машин на случай ремонта.Срок службы свыше пяти лет имеют 27 автомобилей. Эти машины по поручению Станислава Воскресенского используются в качестве подменных. "Нам надо новые автомобили отдать ребятам на линию, а из тех, которым уже 4-5 лет, сделать резерв на случай, если какая-то машина на ТО ушла или сломалась. Все автомобили нужно распределить. Главное, чтобы это эффективно было, чтобы ребята знали, что, если одна машина сломалась, есть резервный автомобиль", – процитировали в пресс-службе слова губернатора.В Ивановской области весь автопарк машин скорой помощи, которые ежедневно выходят на линию, обновлен полностью за последние несколько лет. Новая федеральная поставка позволит доукрепить материальную базу и заменить те машины, которые служат в резерве.
https://ria.ru/20220909/remont-1815605992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, скорая помощь
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Группа ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Авто, скорая помощь