https://ria.ru/20220919/avtobus-1817846607.html

Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус

Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус - РИА Новости, 19.09.2022

Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус

Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:37

2022-09-19T13:37

2022-09-19T13:37

ивановская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

группа газ

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ИВАНОВО, 19 сен – РИА Новости. Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В составе федеральной поставки школьного автотранспорта - 14 автобусов марки "ГАЗ" вместимостью до 12 и до 20 человек, один автобус марки "УАЗ" вместимостью до 20 человек и 26 автобусов марки "ПАЗ" большой вместимости" - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас в школы региона добираются более 4,3 тысячи ребят. Для этого задействовано 184 школьных автобуса. Новая поставка позволит заменить школьные автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет и открыть новые школьные маршруты.

https://ria.ru/20220919/avtopark-1817812277.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ