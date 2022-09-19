https://ria.ru/20220919/avtobus-1817846607.html
Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус
Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус - РИА Новости, 19.09.2022
Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус
Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:37
2022-09-19T13:37
2022-09-19T13:37
ивановская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
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ИВАНОВО, 19 сен – РИА Новости. Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В составе федеральной поставки школьного автотранспорта - 14 автобусов марки "ГАЗ" вместимостью до 12 и до 20 человек, один автобус марки "УАЗ" вместимостью до 20 человек и 26 автобусов марки "ПАЗ" большой вместимости" - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас в школы региона добираются более 4,3 тысячи ребят. Для этого задействовано 184 школьных автобуса. Новая поставка позволит заменить школьные автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет и открыть новые школьные маршруты.
https://ria.ru/20220919/avtopark-1817812277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ
Ивановская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ