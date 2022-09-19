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Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус - РИА Новости, 19.09.2022
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Ивановская область
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Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус
Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус - РИА Новости, 19.09.2022
Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус
Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:37
2022-09-19T13:37
ивановская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
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ИВАНОВО, 19 сен – РИА Новости. Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В составе федеральной поставки школьного автотранспорта - 14 автобусов марки "ГАЗ" вместимостью до 12 и до 20 человек, один автобус марки "УАЗ" вместимостью до 20 человек и 26 автобусов марки "ПАЗ" большой вместимости" - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас в школы региона добираются более 4,3 тысячи ребят. Для этого задействовано 184 школьных автобуса. Новая поставка позволит заменить школьные автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет и открыть новые школьные маршруты.
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Артем Смирнов
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ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ
Ивановская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ
13:37 19.09.2022
 

Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный автобус
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 19 сен – РИА Новости. Ивановская область в 2022 году получит 41 школьный автобус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В составе федеральной поставки школьного автотранспорта - 14 автобусов марки "ГАЗ" вместимостью до 12 и до 20 человек, один автобус марки "УАЗ" вместимостью до 20 человек и 26 автобусов марки "ПАЗ" большой вместимости" - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас в школы региона добираются более 4,3 тысячи ребят. Для этого задействовано 184 школьных автобуса. Новая поставка позволит заменить школьные автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет и открыть новые школьные маршруты.

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Ивановская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗ
 
 
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