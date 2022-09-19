Рейтинг@Mail.ru
Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/astana-1817743661.html
Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу
Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу - РИА Новости, 19.09.2022
Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу
Указ президента Казахстана о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану в понедельник опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T00:20
2022-09-19T00:20
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
нур-султан
астана
нурсултан назарбаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/77/1559547757_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6ff76c39d4792a5cced3a800709ddcd.jpg
АЛМА-АТА, 19 сен - РИА Новости. Указ президента Казахстана о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану в понедельник опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и вступил в силу.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ "О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан". В тексте указа говорилось, что он вводится в действие со дня его первого официального опубликования.Кроме того, в официальной прессе в понедельник опубликован закон о внесении изменений и дополнений в конституцию, также подписанный Токаевым 17 сентября и вступающий в силу со дня первого официального опубликования. Одна из поправок тоже устанавливает, что столицей Казахстана является город Астана.Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии посчитали неправильным, что "при жизни человека его именем называется город", к тому же, по их мнению, "народ также не принял новое название столицы", в связи с чем возвращение прежнего названия отвечает запросам и ожиданиям граждан.Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию.
https://ria.ru/20220915/stolitsa-1816886701.html
казахстан
нур-султан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/77/1559547757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4944970f5f4041dfaddb2b26591a867d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, астана, нурсултан назарбаев
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Нур-Султан, Астана, Нурсултан Назарбаев
00:20 19.09.2022
 
Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу

Указ о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану вступил в силу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВид Астаны
Вид Астаны - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид Астаны. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 19 сен - РИА Новости. Указ президента Казахстана о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану в понедельник опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и вступил в силу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ "О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан". В тексте указа говорилось, что он вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Кроме того, в официальной прессе в понедельник опубликован закон о внесении изменений и дополнений в конституцию, также подписанный Токаевым 17 сентября и вступающий в силу со дня первого официального опубликования. Одна из поправок тоже устанавливает, что столицей Казахстана является город Астана.
Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии посчитали неправильным, что "при жизни человека его именем называется город", к тому же, по их мнению, "народ также не принял новое название столицы", в связи с чем возвращение прежнего названия отвечает запросам и ожиданиям граждан.
Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию.

Читайте также:

 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанНур-СултанАстанаНурсултан Назарбаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала