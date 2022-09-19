https://ria.ru/20220919/astana-1817743661.html

Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу

Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу - РИА Новости, 19.09.2022

Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу

Указ президента Казахстана о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану в понедельник опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:20

2022-09-19T00:20

2022-09-19T00:20

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

нур-султан

астана

нурсултан назарбаев

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АЛМА-АТА, 19 сен - РИА Новости. Указ президента Казахстана о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану в понедельник опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и вступил в силу.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ "О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан". В тексте указа говорилось, что он вводится в действие со дня его первого официального опубликования.Кроме того, в официальной прессе в понедельник опубликован закон о внесении изменений и дополнений в конституцию, также подписанный Токаевым 17 сентября и вступающий в силу со дня первого официального опубликования. Одна из поправок тоже устанавливает, что столицей Казахстана является город Астана.Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии посчитали неправильным, что "при жизни человека его именем называется город", к тому же, по их мнению, "народ также не принял новое название столицы", в связи с чем возвращение прежнего названия отвечает запросам и ожиданиям граждан.Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию.

https://ria.ru/20220915/stolitsa-1816886701.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, астана, нурсултан назарбаев