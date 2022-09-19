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"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве - РИА Новости, 19.09.2022
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"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве
"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве - РИА Новости, 19.09.2022
"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве
"Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве, сообщается в релизе госкорпорации. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:40
2022-09-19T13:54
владимир путин
эммерсон мнангагва
валентина матвиенко
зимбабве
россия
африка
вертолеты россии
ростех
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве, сообщается в релизе госкорпорации."Санитарный вертолет "Ансат" и автомобиль скорой помощи передали для нужд экстренных служб Зимбабве в рамках визита российской делегации в африканскую республику. Церемония передачи медицинской техники состоялась в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагва", - говорится в сообщении.Глава российской делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передал Эммерсону Мнангагва поздравления от президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко."Я искренне благодарю моего дорогого брата Владимира Путина за поздравления и за эту технику. Отдельное спасибо я хочу сказать холдингу "Вертолеты России" за создание и поставку нам первого санитарного вертолета. В Африке случаются различные природные бедствия, вертолет увеличивает наши возможности для спасения человеческих жизней. Мы намерены усиливать сотрудничество. И я рад, что у нас с Владимиром Путиным одинаковые взгляды на продвижение этих отношений", – подчеркнул президент Зимбабве, отметив также, что новая техника – настоящее сокровище, которое повысит качество, скорость и доступность медицинских услуг в стране.Презентацию "Ансата" в Зимбабве провел главный врач Национальной службы санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, является "летающей палатой реанимации". Поставленный "Ансат" – первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве, отмечается в релизе."Президент Зимбабве заявил о том, что он хочет создать санавиацию. Это очень важное решение. И сегодня основой санитарной авиации, создаваемой в Африке, становится техника, произведенная в России. Наша промышленность позволяет своевременно поставлять эту технику", – отметил Козлов.
https://ria.ru/20211207/ansat-1762569599.html
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владимир путин, эммерсон мнангагва, валентина матвиенко, зимбабве, россия, африка, вертолеты россии, ростех, совет федерации рф
Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, Валентина Матвиенко, Зимбабве, Россия, Африка, Вертолеты России, Ростех, Совет Федерации РФ
13:40 19.09.2022 (обновлено: 13:54 19.09.2022)
 
"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве

"Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкМногоцелевой вертолет "Ансат"
Многоцелевой вертолет Ансат - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Многоцелевой вертолет "Ансат". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве, сообщается в релизе госкорпорации.
"Санитарный вертолет "Ансат" и автомобиль скорой помощи передали для нужд экстренных служб Зимбабве в рамках визита российской делегации в африканскую республику. Церемония передачи медицинской техники состоялась в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагва", - говорится в сообщении.
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Глава российской делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передал Эммерсону Мнангагва поздравления от президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
"Я искренне благодарю моего дорогого брата Владимира Путина за поздравления и за эту технику. Отдельное спасибо я хочу сказать холдингу "Вертолеты России" за создание и поставку нам первого санитарного вертолета. В Африке случаются различные природные бедствия, вертолет увеличивает наши возможности для спасения человеческих жизней. Мы намерены усиливать сотрудничество. И я рад, что у нас с Владимиром Путиным одинаковые взгляды на продвижение этих отношений", – подчеркнул президент Зимбабве, отметив также, что новая техника – настоящее сокровище, которое повысит качество, скорость и доступность медицинских услуг в стране.
"Наша техника прекрасно зарекомендовала себя на просторах Африки. Многие страны этого региона высоко ценят надежность и достойные летно-технические характеристики российских машин. Уверен, что сотрудничество холдинга "Вертолеты России" с Республикой Зимбабве также будет плодотворным, а передача санитарного вертолета "Ансат", который позволяет оперативно эвакуировать пациентов, станет важным шагом в развитии экстренных служб страны", – сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Презентацию "Ансата" в Зимбабве провел главный врач Национальной службы санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, является "летающей палатой реанимации". Поставленный "Ансат" – первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве, отмечается в релизе.
"Президент Зимбабве заявил о том, что он хочет создать санавиацию. Это очень важное решение. И сегодня основой санитарной авиации, создаваемой в Африке, становится техника, произведенная в России. Наша промышленность позволяет своевременно поставлять эту технику", – отметил Козлов.
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Владимир ПутинЭммерсон МнангагваВалентина МатвиенкоЗимбабвеРоссияАфрикаВертолеты РоссииРостехСовет Федерации РФ
 
 
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