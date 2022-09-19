13:40 19.09.2022 (обновлено: 13:54 19.09.2022)
"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве
"Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве
Многоцелевой вертолет "Ансат". Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве, сообщается в релизе госкорпорации.
"Санитарный вертолет "Ансат" и автомобиль скорой помощи передали для нужд экстренных служб Зимбабве в рамках визита российской делегации в африканскую республику. Церемония передачи медицинской техники состоялась в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагва", - говорится в сообщении.
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Глава российской делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передал Эммерсону Мнангагва поздравления от президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
"Я искренне благодарю моего дорогого брата Владимира Путина за поздравления и за эту технику. Отдельное спасибо я хочу сказать холдингу "Вертолеты России" за создание и поставку нам первого санитарного вертолета. В Африке случаются различные природные бедствия, вертолет увеличивает наши возможности для спасения человеческих жизней. Мы намерены усиливать сотрудничество. И я рад, что у нас с Владимиром Путиным одинаковые взгляды на продвижение этих отношений", – подчеркнул президент Зимбабве, отметив также, что новая техника – настоящее сокровище, которое повысит качество, скорость и доступность медицинских услуг в стране.
"Наша техника прекрасно зарекомендовала себя на просторах Африки. Многие страны этого региона высоко ценят надежность и достойные летно-технические характеристики российских машин. Уверен, что сотрудничество холдинга "Вертолеты России" с Республикой Зимбабве также будет плодотворным, а передача санитарного вертолета "Ансат", который позволяет оперативно эвакуировать пациентов, станет важным шагом в развитии экстренных служб страны", – сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Презентацию "Ансата" в Зимбабве провел главный врач Национальной службы санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, является "летающей палатой реанимации". Поставленный "Ансат" – первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве, отмечается в релизе.
"Президент Зимбабве заявил о том, что он хочет создать санавиацию. Это очень важное решение. И сегодня основой санитарной авиации, создаваемой в Африке, становится техника, произведенная в России. Наша промышленность позволяет своевременно поставлять эту технику", – отметил Козлов.
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