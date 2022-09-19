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"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве

"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве - РИА Новости, 19.09.2022

"Ростех" передал вертолет "Ансат" в Зимбабве

"Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве, сообщается в релизе госкорпорации. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:40

2022-09-19T13:40

2022-09-19T13:54

владимир путин

эммерсон мнангагва

валентина матвиенко

зимбабве

россия

африка

вертолеты россии

ростех

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Ростех" передал первый медицинский вертолет "Ансат" в Зимбабве, сообщается в релизе госкорпорации."Санитарный вертолет "Ансат" и автомобиль скорой помощи передали для нужд экстренных служб Зимбабве в рамках визита российской делегации в африканскую республику. Церемония передачи медицинской техники состоялась в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагва", - говорится в сообщении.Глава российской делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передал Эммерсону Мнангагва поздравления от президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко."Я искренне благодарю моего дорогого брата Владимира Путина за поздравления и за эту технику. Отдельное спасибо я хочу сказать холдингу "Вертолеты России" за создание и поставку нам первого санитарного вертолета. В Африке случаются различные природные бедствия, вертолет увеличивает наши возможности для спасения человеческих жизней. Мы намерены усиливать сотрудничество. И я рад, что у нас с Владимиром Путиным одинаковые взгляды на продвижение этих отношений", – подчеркнул президент Зимбабве, отметив также, что новая техника – настоящее сокровище, которое повысит качество, скорость и доступность медицинских услуг в стране.Презентацию "Ансата" в Зимбабве провел главный врач Национальной службы санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, является "летающей палатой реанимации". Поставленный "Ансат" – первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве, отмечается в релизе."Президент Зимбабве заявил о том, что он хочет создать санавиацию. Это очень важное решение. И сегодня основой санитарной авиации, создаваемой в Африке, становится техника, произведенная в России. Наша промышленность позволяет своевременно поставлять эту технику", – отметил Козлов.

https://ria.ru/20211207/ansat-1762569599.html

https://ria.ru/20211123/ansat-1760268572.html

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африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, эммерсон мнангагва, валентина матвиенко, зимбабве, россия, африка, вертолеты россии, ростех, совет федерации рф