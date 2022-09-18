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Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html
Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС
Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 18.09.2022
Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС
Специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает Запорожскую АЭС, они передают со станции необходимую информацию в Вену, в штаб-квартиру агентства, но... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:37
2022-09-18T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
алексей лихачев
рафаэль гросси
энергодар
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает Запорожскую АЭС, они передают со станции необходимую информацию в Вену, в штаб-квартиру агентства, но затем в заявления МАГАТЭ добавляется политическая составляющая, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции - она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом", - добавил глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.В минувший четверг совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались. В этой антироссийской резолюции ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, заявило постпредство России при международных организациях в Вене. Резолюция не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
https://ria.ru/20220916/magate-1817324408.html
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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Энергодар
14:37 18.09.2022
 
Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС

Лихачев: в МАГАТЭ понимают, кто бьет по ЗАЭС, но в отчеты добавляется политический элемент

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает Запорожскую АЭС, они передают со станции необходимую информацию в Вену, в штаб-квартиру агентства, но затем в заявления МАГАТЭ добавляется политическая составляющая, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 16:30
Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом
"Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции - она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом", - добавил глава "Росатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 01:08
В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
В минувший четверг совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались. В этой антироссийской резолюции ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, заявило постпредство России при международных организациях в Вене. Резолюция не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиЭнергодар
 
 
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