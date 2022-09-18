https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html

Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 18.09.2022

Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает Запорожскую АЭС, они передают со станции необходимую информацию в Вену, в штаб-квартиру агентства, но... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:37

2022-09-18T14:37

2022-09-18T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

алексей лихачев

рафаэль гросси

энергодар

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает Запорожскую АЭС, они передают со станции необходимую информацию в Вену, в штаб-квартиру агентства, но затем в заявления МАГАТЭ добавляется политическая составляющая, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции - она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом", - добавил глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.В минувший четверг совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались. В этой антироссийской резолюции ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, заявило постпредство России при международных организациях в Вене. Резолюция не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

https://ria.ru/20220916/magate-1817324408.html

https://ria.ru/20220916/zaes-1817144148.html

энергодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси, энергодар