Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС
Лихачев: в МАГАТЭ понимают, кто бьет по ЗАЭС, но в отчеты добавляется политический элемент
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает Запорожскую АЭС, они передают со станции необходимую информацию в Вену, в штаб-квартиру агентства, но затем в заявления МАГАТЭ добавляется политическая составляющая, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
16 сентября, 16:30Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом
"Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции - она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом", - добавил глава "Росатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
16 сентября, 01:08В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
В минувший четверг совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались. В этой антироссийской резолюции ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, заявило постпредство России при международных организациях в Вене. Резолюция не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.