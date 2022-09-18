https://ria.ru/20220918/vizy-1817642929.html

Гутерреш в ответе за исполнение соглашения ООН о визах, заявил Полянский

Гутерреш в ответе за исполнение соглашения ООН о визах, заявил Полянский - РИА Новости, 18.09.2022

Гутерреш в ответе за исполнение соглашения ООН о визах, заявил Полянский

На генсеке ООН лежит особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, направляющимся в штаб-квартиру организации –... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:34

2022-09-18T11:34

2022-09-18T11:34

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

антониу гутерреш

сша

россия

мария захарова

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. На генсеке ООН лежит особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, направляющимся в штаб-квартиру организации – именно Антониу Гутерреш выступает гарантом соглашения о центральных учреждениях ООН, заключенного со Штатами, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Полянский напомнил, что США неоднократно отказывали в выдаче виз дипломатам из стран, проводящих независимую политику.По его словам, неприемлемость таких действий неоднократно отмечалась в рекомендациях комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания. Как указал Полянский, на основе рекомендаций этого комитета Генассамблея третий год подряд принимает консенсусом резолюции, "предписывающие генсекретарю самым серьезным образом рассмотреть возможность запуска арбитража ООН-США, если проблемы не будут устранены в "разумный и ограниченный срок".Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220918/polyanskiy-1817636014.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, сша, россия, мария захарова, дмитрий полянский