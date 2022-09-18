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Гутерреш в ответе за исполнение соглашения ООН о визах, заявил Полянский
Гутерреш в ответе за исполнение соглашения ООН о визах, заявил Полянский - РИА Новости, 18.09.2022
Гутерреш в ответе за исполнение соглашения ООН о визах, заявил Полянский
На генсеке ООН лежит особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, направляющимся в штаб-квартиру организации –... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:34
2022-09-18T11:34
2022-09-18T11:34
в мире
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генеральная ассамблея оон
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мария захарова
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. На генсеке ООН лежит особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, направляющимся в штаб-квартиру организации – именно Антониу Гутерреш выступает гарантом соглашения о центральных учреждениях ООН, заключенного со Штатами, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Полянский напомнил, что США неоднократно отказывали в выдаче виз дипломатам из стран, проводящих независимую политику.По его словам, неприемлемость таких действий неоднократно отмечалась в рекомендациях комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания. Как указал Полянский, на основе рекомендаций этого комитета Генассамблея третий год подряд принимает консенсусом резолюции, "предписывающие генсекретарю самым серьезным образом рассмотреть возможность запуска арбитража ООН-США, если проблемы не будут устранены в "разумный и ограниченный срок".Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, сша, россия, мария захарова, дмитрий полянский
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Антониу Гутерреш, США, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Полянский
Гутерреш в ответе за исполнение соглашения ООН о визах, заявил Полянский
Полянский: Гутерреш в ответе за исполнение соглашения о штаб-квартире ООН в части виз
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. На генсеке ООН лежит особая ответственность за выполнение США обязательств по выдаче виз иностранным делегатам, направляющимся в штаб-квартиру организации – именно Антониу Гутерреш выступает гарантом соглашения о центральных учреждениях ООН, заключенного со Штатами, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Полянский напомнил, что США неоднократно отказывали в выдаче виз дипломатам из стран, проводящих независимую политику.
По его словам, неприемлемость таких действий неоднократно отмечалась в рекомендациях комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания. Как указал Полянский, на основе рекомендаций этого комитета Генассамблея третий год подряд принимает консенсусом резолюции, "предписывающие генсекретарю самым серьезным образом рассмотреть возможность запуска арбитража ООН-США, если проблемы не будут устранены в "разумный и ограниченный срок".
"Речь идет именно об Антониу Гутерреше неслучайно. Сторонами соглашения о центральных учреждениях ООН являются США и всемирная организация. Поэтому на ее генеральном секретаре лежит особая ответственность – именно он выступает гарантом соблюдения положений данного документа государством пребывания", - подчеркнул Полянский.