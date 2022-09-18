https://ria.ru/20220918/polyanskiy-1817636014.html

Дмитрий Полянский: США используют выдачу виз как фильтр для неугодных

Дмитрий Полянский: США используют выдачу виз как фильтр для неугодных - РИА Новости, 18.09.2022

Дмитрий Полянский: США используют выдачу виз как фильтр для неугодных

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН открывается 20 сентября. О проблеме с американскими визами для иностранных дипломатов, о позиции ООН по... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:00

2022-09-18T11:00

2022-09-18T11:02

интервью - авторы

интервью

сша

россия

оон

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН открывается 20 сентября. О проблеме с американскими визами для иностранных дипломатов, о позиции ООН по украинскому кризису и двойных стандартах, о ситуации вокруг скандального сайта "Миротворец" и поведении украинских представителей в Совете безопасности в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.– Каковы перспективы решения визового вопроса для российских делегатов в ходе этой сессии Генассамблеи? Связана ли эта проблема лишь с действиями США? Пытается ли Секретариат ООН решать этот вопрос?– Вопрос о визах для российских делегатов на 77-й сессии ГА ООН охватывает целый ряд связанных между собой проблем.Так, если говорить исключительно о делегации министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на неделю высокого уровня сессии, то определенные подвижки есть – часть делегации, включая министра, уже имеет визы. Рассчитываем, что и все остальные, входящие в нее лица, их получат. Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов.При этом одной "высокой" неделей сессия, естественно, не ограничивается. По линии ООН весь предстоящий год будут проводиться и многие другие мероприятия. В рамках предыдущей 76-й сессии ГА ООН практически ни одна из подобных встреч не обходилась без искусственных сложностей, создаваемых американскими властями. Многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл. Были и вопиющие случаи, когда из-за неприемлемых действий США без виз оставалась делегация в полном составе. Последний пример такого рода – срыв участия делегации во главе с министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым в Третьем саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН.При этом с юридической стороной вопроса все предельно очевидно. По Соглашению о Центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии Всемирной организации, – прямая обязанность США как страны пребывания ее штаб-квартиры. В этом документе специально подчеркивается, что выполняться данное обязательство должно вне зависимости от состояния двусторонних отношений между Соединенными Штатами и государством, запрашивающим визу. Таким образом, действия американских властей в отношении российских делегатов – грубое и очевидное нарушение положений Соглашения, носящее при этом длящийся, системный и демонстративных характер. Страдают от них делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.Приходится констатировать, что Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как "фильтр" для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику.Неприемлемость таких действий неоднократно отмечалась в рекомендациях специализированного органа Генассамблеи – Комитета по сношениям со страной пребывания (его основная задача – следить за соблюдением США своих международно-правовых обязательств в соответствующей области). На основе рекомендаций Комитета ГА ООН третий год подряд принимает консенсусом резолюции, предписывающие генсекретарю самым серьезным образом рассмотреть возможность запуска арбитража ООН-США, если проблемы не будут устранены в "разумный и ограниченный срок".Речь идет именно об Антониу Гутерреше неслучайно. Сторонами Соглашения о Центральных учреждениях ООН являются США и всемирная организация. Поэтому на ее генеральном секретаре лежит особая ответственность – именно он выступает гарантом соблюдения положений данного документа государством пребывания.Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая "25-мильная зона") имеют еще более давнюю историю. Все обозначенные ГА ООН "разумные и ограниченные сроки" для их устранения давно прошли, однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру. Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении.– В документах к нынешней сессии говорится, что в штаб-квартире все еще будут сохраняться ограничения, связанные с коронавирусом. При этом в отношении ключевых мероприятий недели высокого уровня решили полностью перейти на доковидный, нормальный формат. Не вызвало ли это решение возражений у каких-либо делегаций?– Решение о возврате к доковидному формату встретило понимание и поддержку всех без исключения делегаций. За это время мы все убедились, что у "дипломатии онлайн" есть целый ряд серьезных недостатков. Однако ковидная ситуация в различных странах неодинакова, вирус все еще дает о себе знать и поэтому столь значительное скопление народа несёт в себе определенные риски. Подстраховаться ношением масок – вполне понятная мера предосторожности в этих условиях.– В сентябре этого года Россия является координатором взаимодействия пятерки постоянных членов СБ ООН. Как сейчас складывается работа в рамках этой неформальной группы ключевых ядерных держав?– На самом деле функции координатора "пятерки" выполняются одним из ее членов в течение трех месяцев. Нам эти "полномочия" перешли еще в августе от США. И мы продолжим их выполнять до конца октября. Хотя это весьма условные функции, тем не менее они предполагают выполнение некоторых обязанностей, касающихся внутренней кухни.Не раскрою секрета, если скажу, что после начала СВО на Украине западные члены СБ, пребывая в угаре, хотели распространить свою линию на изоляцию России, и на Совет. Однако очень скоро они поняли, что это невозможно.Что касается атмосферы внутри "пятерки" в целом, то ООН и ее Совет безопасности устроены так, что без взаимодействия России, Великобритании, Китая, Франции и США никакой вопрос решить невозможно. То есть ни мы, ни наши коллеги не можем, например, не общаться друг с другом, какими бы ни были наши двусторонние отношения. Это касается работы над резолюциями, другими документами СБ ООН. Поэтому могу сказать, что внутри "пятерки" мы продолжаем профессиональный диалог, друг с другом на ежедневной основе работают наши эксперты.– Как вы оцениваете линию генсека ООН и ооновских структур в целом применительно к украинскому кризису?– СВО на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы. Имеется в виду доминирование представителей западных государств в руководящем звене международных чиновников. С этой проблемой у нас и большинства развивающихся государств давно идет борьба, но прогресс медленный, географическое распределение должностей увязано с размерами взносов, и быстрых решений тут не найти. В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными.На критическом этапе обострения проблем европейской безопасности, когда международные чиновники должны были внести существенный вклад в реализацию Минского комплекса мер, согласованного СБ ООН, и на фоне трагедий на Донбассе, система ООН действовала пассивно. Мы сравнивали публичную риторику ооновского руководства до и после 24 февраля, и это сравнение не в пользу ООН. В кризисных ситуациях проступают отчетливые двойные стандарты. Комментарии о плачевной ситуации в той же Сирии, не говоря уже про Афганистан, не выходят за рамки призывов наращивать гумсодействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения. В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии. На фоне обостренной реакции Антониу Гутерреша на начало СВО на Украине, мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих "добивать" Сирию санкционной дубинкой. Не звучало от него осуждений в адрес Вашингтона и когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы за рубежом.Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом Минских договоренностей. Россия поддержала его конструктивное посредничество при эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь", заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.– Большой резонанс в России вызвала ситуация с внесением личных данных несовершеннолетних в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Как реагирует на это ООН?– Вынуждены констатировать, что ооновские агентства нередко оказываются подверженными политизации, давлению своих крупнейших доноров и действуют исходя из двойных стандартов. Этим, в частности, объясняем недостаточное внимание со стороны ЮНИСЕФ (в чьи обязанности входит защита прав всех детей, где бы они ни находились) к использованию украинскими националистами зданий школ, а также к противоправной деятельности украинского националистического сайта "Миротворец", где уже размещены личные данные, включая домашние адреса, 327 детей. Продолжаем активную работу с ЮНИСЕФ по этому сюжету. Не скрываем своего разочарования попытками "замотать" проблему. Будем добиваться внятных оценок этой ситуации от тех, кто призван охранять детей и обеспечивать соблюдение их прав.– Поведение украинской делегации в моменты ее появления в СБ часто выходит за рамки приличия. Звучат постоянные выпады в адрес российских дипломатов с переходом на личности, утверждения, что РФ якобы неправомерно занимает место постоянного члена СБ. Допускаются ли процедурами работы Совета безопасности такие действия и можно ли ожидать реакции на них от председателя СБ?– Вы правы, поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение. Но критиковать режим и его представителя в ООН они себе позволить не могут. Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает медвежью услугу и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет. В кулуарах ООН всё больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны.

https://ria.ru/20220910/vizy-1815859206.html

https://ria.ru/20220915/viza-1816905167.html

https://ria.ru/20220903/oon-1814167179.html

https://ria.ru/20220916/oon-1817440914.html

https://ria.ru/20220907/oon-1815286990.html

https://ria.ru/20220907/oon-1815286281.html

https://ria.ru/20220907/yunisef-1815286620.html

https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, интервью, сша, россия, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский