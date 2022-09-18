https://ria.ru/20220918/ukraina-1817646143.html
Эксперт прокомментировал слова экс-главы МИД Румынии о границах Украины
Эксперт прокомментировал слова экс-главы МИД Румынии о границах Украины - РИА Новости, 18.09.2022
Эксперт прокомментировал слова экс-главы МИД Румынии о границах Украины
Слова экс-главы МИД Андрея Марги Румынии о "неестественных границах" Украины и необходимости "уступить" ее территории соседним странам стоит рассматривать как... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:56
2022-09-18T11:56
2022-09-18T11:56
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румыния
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виктор понта
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Слова экс-главы МИД Андрея Марги Румынии о "неестественных границах" Украины и необходимости "уступить" ее территории соседним странам стоит рассматривать как желание напомнить о себе и "пропиариться", заявил РИА Новости заместитель заведующего кафедрой европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.В субботу Марга, выступая на книжной ярмарке в городе Алба-Юлия, заявил, что Украина "находится в неестественных границах" и "должна уступить свои территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым". По его словам, "это территории других государств". Марга также раскритиковал политический режим на Украине, подчеркнув, что "он далеко не демократичный"."Скорее всего, это выглядит как достаточно радикальная позиция одного человека, пусть и бывшего высокопоставленного чиновника. Но это исключительно его точка зрения. откровенно говоря, я так серьезно не рассматриваю подобного рода заявления. Это скорее какие-то "хотелки", амбиции определенных политиков. Но это очень серьезный вопрос, особенно в современных условиях. Может быть, желание напомнить о себе, том что они еще существуют, может, попытка повысить свой рейтинг. Человек хочет, чтобы в публичном пространстве снова обсуждали его идеи", - сказал он в беседе с агентством.Топорнин отметил, что подобные идеи опасны и это путь в никуда - не стоит подыгрывать таким радикальным взглядам.Андрей Марга — современный румынский философ, политолог и политик, ректор Университета Бабеш-Бойя города Клуж-Напока. Был министром иностранных дел страны с 7 мая по 6 августа 2012 года в коалиционном правительстве Виктора Понта.
https://ria.ru/20220918/orban-1817637343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, мгимо, виктор понта
В мире, Украина, Румыния, МГИМО, Виктор Понта
Эксперт прокомментировал слова экс-главы МИД Румынии о границах Украины
Эксперт МГИМО Топорнин назвал слова экс-главы МИД Румынии Марги об Украине попыткой пиара
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Слова экс-главы МИД Андрея Марги Румынии о "неестественных границах" Украины и необходимости "уступить" ее территории соседним странам стоит рассматривать как желание напомнить о себе и "пропиариться", заявил РИА Новости заместитель заведующего кафедрой европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
В субботу Марга, выступая на книжной ярмарке в городе Алба-Юлия, заявил
, что Украина "находится в неестественных границах" и "должна уступить свои территории: Венгрии
— Закарпатье, Польше
— Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс
и Крым". По его словам, "это территории других государств". Марга также раскритиковал политический режим на Украине, подчеркнув, что "он далеко не демократичный".
"Скорее всего, это выглядит как достаточно радикальная позиция одного человека, пусть и бывшего высокопоставленного чиновника. Но это исключительно его точка зрения. откровенно говоря, я так серьезно не рассматриваю подобного рода заявления. Это скорее какие-то "хотелки", амбиции определенных политиков. Но это очень серьезный вопрос, особенно в современных условиях. Может быть, желание напомнить о себе, том что они еще существуют, может, попытка повысить свой рейтинг. Человек хочет, чтобы в публичном пространстве снова обсуждали его идеи", - сказал он в беседе с агентством.
Топорнин отметил, что подобные идеи опасны и это путь в никуда - не стоит подыгрывать таким радикальным взглядам.
"Это попытка пропиариться, когда вы делаете такие радикальные заявления, о себе напомнить эпатирующими заявлениями, выгоду политическую извлечь" , - добавил он.
Андрей Марга — современный румынский философ, политолог и политик, ректор Университета Бабеш-Бойя города Клуж-Напока
. Был министром иностранных дел страны с 7 мая по 6 августа 2012 года в коалиционном правительстве Виктора Понта
.