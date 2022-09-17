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Экс-глава МИД Румынии заявил о неестественных границах Украины - РИА Новости, 17.09.2022
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Экс-глава МИД Румынии заявил о неестественных границах Украины
Экс-глава МИД Румынии заявил о неестественных границах Украины - РИА Новости, 17.09.2022
Экс-глава МИД Румынии заявил о неестественных границах Украины
Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:04
2022-09-17T21:41
в мире
украина
польша
россия
венгрия
румыния
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга. Его слова приводит местное издание Adevărul."Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину &lt;…&gt;. Это территории других стран", — отметил исследователь. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс ( Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Луганской и Донецкой Народных Республик. — Прим. ред.).Марга также подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране."Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым", — объяснил эксперт.В заключение он добавил, что в Европе не наступит стабильность, пока нынешний конфликт на Украине не будет решен путем переговоров России, США, Германии, Украины и Китая и не будет достигнуто соответствующее соглашение.В конце апреля Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши сделку после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html
https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
https://ria.ru/20220917/reparatsii-1817487133.html
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в мире, украина, польша, россия, венгрия, румыния, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
В мире, Украина, Польша, Россия, Венгрия, Румыния, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
18:04 17.09.2022 (обновлено: 21:41 17.09.2022)
 
Экс-глава МИД Румынии заявил о неестественных границах Украины

Экс-глава МИД Румынии Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга. Его слова приводит местное издание Adevărul.
"Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину <…>. Это территории других стран", — отметил исследователь.
России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс ( Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Луганской и Донецкой Народных Республик. — Прим. ред.).
Марга также подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.
"Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым", — объяснил эксперт.
В заключение он добавил, что в Европе не наступит стабильность, пока нынешний конфликт на Украине не будет решен путем переговоров России, США, Германии, Украины и Китая и не будет достигнуто соответствующее соглашение.
В конце апреля Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши сделку после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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