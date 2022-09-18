https://ria.ru/20220918/tsru-1817620238.html

Ветеран российских спецслужб рассказал, как ЦРУ продолжит подрывную работу

Ветеран российских спецслужб рассказал, как ЦРУ продолжит подрывную работу - РИА Новости, 18.09.2022

Ветеран российских спецслужб рассказал, как ЦРУ продолжит подрывную работу

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не только не откажется от своей давней практики проведения подрывных акций, диверсий и террора, но и будет... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T07:14

2022-09-18T07:14

2022-09-18T07:14

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не только не откажется от своей давней практики проведения подрывных акций, диверсий и террора, но и будет продолжать их в формате гибридных и прокси-войн, используя новые технологии, действуя ради сохранения мирового доминирования Вашингтона, считает ветеран российских спецслужб, полковник в отставке Олег Нечипоренко, более 40 лет занимавшийся противодействием ЦРУ.В воскресенье исполняется 75 лет со дня возникновения ЦРУ. Центральное разведывательное управление было создано в 1947 году после принятия в США Закона о национальной безопасности, подписанного президентом Гарри Трумэном, и вступившего в силу 18 сентября того года."Если говорить о первой части этой фразы, "что было", то в 1949 году в США был принят отдельный закон о ЦРУ, в соответствии с которым на него, помимо основной задачи по сбору информации, возлагалось осуществление "covert actions", тайных операций", — отметил собеседник агентства.Эти тайные операции делились на четыре категории, добавил Нечипоренко."Во-первых, они представляли собой, пропаганду — "белую", "серую" и "черную". Во-вторых - политические операции, вмешательство во внутренние дела других, нелояльных стран, включавшее в себя акции против движений и партий, неугодных Соединенным Штатам, выдвижение своих марионеток во власть и так далее", — сказал собеседник агентства.Третью категорию тайных операций ЦРУ составляли экономические акции, заключавшиеся в нанесении экономического ущерба странам-конкурентам США, добавил ветеран спецслужб."Четвертая категория — так называемые полувоенные, paramilitary, операции за границей, подготовка так называемых "солдат удачи", то есть наемных групп, выполняющих специальные операции, включавшие разного рода тыловые вооруженные акции, в том числе физическую ликвидацию государственных и общественных лидеров стран, которых Вашингтон считал опасными для себя", — отметил Нечипоренко.Весь этот набор представлял собой инструментарий для осуществления так называемых "цветных революций", добавил он.В числе наиболее известных операций ЦРУ в XX веке —свержение премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка (1953), президента Гватемалы Хакобо Арбенса (1954), президента Индонезии Сукарно (1965), президента Чили Сальвадора Альенде (1973), убийство борца за независимость Конго Патриса Лумумбы (1961), убийство латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары (1967), неудачные попытки ликвидации лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.ЦРУ участвовало в событиях 1953 года в ГДР и Польше и в 1956 году в Венгрии. Отдельной большой операцией ЦРУ стала операция AERODYNAMIC, в рамках которой ЦРУ в послевоенные годы использовало украинских националистов для борьбы с СССР.В 1960-х годах во время вьетнамской войны сотрудники ЦРУ разработали операцию "Феникс", целью которой было насильственным путем избавиться от коммунистического влияния в Южном Вьетнаме. В результате кровавой резни погибли свыше 26 тысяч мирных граждан, подозревавшихся в связях с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама.В середине 1980-х годов ЦРУ в обход запрета конгресса США участвовало в финансировании никарагуанских повстанцев ("дело Иран-контрас").В 1980-х годах ЦРУ разработало концепцию масштабной торгово-экономической войны против СССР, направленной на ослабление Советского Союза. В 1979-1989 годах в рамках операции "Циклон" ЦРУ активно участвовало в афганских событиях, занимаясь организацией и снабжением оружием моджахедов, действовавших против СССР. Объемы ежегодных поставок оружия выросли с 20-30 миллионов долларов в 1980 году до 630 миллионов долларов к 1987 году.В последние годы стали известны новые факты участия ЦРУ в развале СССР и дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве. ЦРУ работало с многочисленными националистическими и сепаратистскими организациями Украины, Прибалтики, Кавказа и Средней Азии.Что касается современной деятельности ЦРУ, то сообщалось о его участии в операции по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году.Обнародованы многочисленные факты активного участия ЦРУ в совершении государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и свидетельства поддержки американской разведкой нынешнего неонацистского киевского режима. Дошло до того, что в мае нынешнего года, как сообщал американский телеканал NBC, президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине.Олег Нечипоренко назвал актуальной и другую часть процитированной им библейской фразы, если поставить ее как вопрос "что будет делаться" применительно к ЦРУ."Cудя по событиям нынешнего века, модель работы ЦРУ не только не уходит в прошлое, но и приобретает новые формы с применением новых технологических достижений. Речь идет о гибридных и прокси-войнах во имя "благоденствия" Соединенных Штатов", — сказал ветеран спецслужб."Поэтому хочется пожелать этой организации по случаю наступления столь почтенного возраста задуматься о двух основополагающих понятиях нашего мира — о добре и зле", — подытожил Нечипоренко.

https://ria.ru/20220918/natsisty-1817617672.html

https://ria.ru/20220918/tsru-1817616519.html

https://ria.ru/20220914/tsru-1816710243.html

https://ria.ru/20220826/tsru-1812219785.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816712332.html

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в мире, сша, ссср, центральное разведывательное управление (цру), россия