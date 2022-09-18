https://ria.ru/20220918/tsru-1817616519.html

Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ

Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ - РИА Новости, 18.09.2022

Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ

Центральное разведывательное управление США, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T03:06

2022-09-18T03:06

2022-09-18T03:11

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россия

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Именно Соединенные Штаты и их разведка стояли за созданием международных террористических организаций "Исламское государство"* (ИГИЛ)* и "Аль-Каида"* и использовали их для своих целей, напомнил Гончаров."Мы помним и недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ. Неугодные американцам люди попадали туда без суда и следствия. <...> Показательно, что не так давно во главе ЦРУ стояла (Джина) Хаспел, про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных", — добавил собеседник агентства.В последние годы эксперты указывали на то, что в руководство ЦРУ пришли выходцы из подразделений, действовавших во время войн в Ираке и Афганистане.По его словам, такой подход сейчас демонстрируется на Украине, где киевские марионетки Вашингтона действуют под кураторством ЦРУ."США и не скрывают, что они стоят за тем, что делает киевский режим", — продолжил собеседник агентства.Гончаров также провел параллель между снабжением американцами с помощью ЦРУ афганских моджахедов оружием в 1980-е годы для противодействия советским войскам и нынешними поставками вооружений Киеву от НАТО во главе с США и их разведкой. В воскресенье исполняется 75 лет со дня создания ЦРУ. Центральное разведывательное управление было образовано в 1947 году после принятия в США Закона о национальной безопасности, подписанного президентом Гарри Трумэном, и вступившего в силу 18 сентября того года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220826/tsru-1812219785.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816712332.html

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сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире