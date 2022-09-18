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Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ - РИА Новости, 18.09.2022
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Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ
Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ - РИА Новости, 18.09.2022
Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ
Центральное разведывательное управление США, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T03:06
2022-09-18T03:11
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Именно Соединенные Штаты и их разведка стояли за созданием международных террористических организаций "Исламское государство"* (ИГИЛ)* и "Аль-Каида"* и использовали их для своих целей, напомнил Гончаров."Мы помним и недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ. Неугодные американцам люди попадали туда без суда и следствия. &lt;...&gt; Показательно, что не так давно во главе ЦРУ стояла (Джина) Хаспел, про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных", — добавил собеседник агентства.В последние годы эксперты указывали на то, что в руководство ЦРУ пришли выходцы из подразделений, действовавших во время войн в Ираке и Афганистане.По его словам, такой подход сейчас демонстрируется на Украине, где киевские марионетки Вашингтона действуют под кураторством ЦРУ."США и не скрывают, что они стоят за тем, что делает киевский режим", — продолжил собеседник агентства.Гончаров также провел параллель между снабжением американцами с помощью ЦРУ афганских моджахедов оружием в 1980-е годы для противодействия советским войскам и нынешними поставками вооружений Киеву от НАТО во главе с США и их разведкой. В воскресенье исполняется 75 лет со дня создания ЦРУ. Центральное разведывательное управление было образовано в 1947 году после принятия в США Закона о национальной безопасности, подписанного президентом Гарри Трумэном, и вступившего в силу 18 сентября того года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире
США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
03:06 18.09.2022 (обновлено: 03:11 18.09.2022)
 
Ветеран "Альфы" рассказал, во что превратилось ЦРУ

Ветеран "Альфы" Гончаров: ЦРУ стало глобальной террористической структурой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Можно совершенно четко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией. <...> Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств", — пояснил Гончаров.

Именно Соединенные Штаты и их разведка стояли за созданием международных террористических организаций "Исламское государство"* (ИГИЛ)* и "Аль-Каида"* и использовали их для своих целей, напомнил Гончаров.
"Мы помним и недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ. Неугодные американцам люди попадали туда без суда и следствия. <...> Показательно, что не так давно во главе ЦРУ стояла (Джина) Хаспел, про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных", — добавил собеседник агентства.
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В последние годы эксперты указывали на то, что в руководство ЦРУ пришли выходцы из подразделений, действовавших во время войн в Ираке и Афганистане.

"Это те, кто привык добиваться быстрых результатов, не брезгуя самыми грязными способами. Таким образом, вытесняется практика оперативной работы, основанной на интеллекте, не случайно же разведка по-английски называется intelligence. Приходят люди, для которых человеческая жизнь – просто ноль, ничто", — подчеркнул Гончаров.

По его словам, такой подход сейчас демонстрируется на Украине, где киевские марионетки Вашингтона действуют под кураторством ЦРУ.
"США и не скрывают, что они стоят за тем, что делает киевский режим", — продолжил собеседник агентства.
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Гончаров также провел параллель между снабжением американцами с помощью ЦРУ афганских моджахедов оружием в 1980-е годы для противодействия советским войскам и нынешними поставками вооружений Киеву от НАТО во главе с США и их разведкой.

"В восьмидесятые годы, мы помним, моджахедам поставлялись, например, "Стингеры". Сейчас речь идет уже о других системах вооружений, но принцип тот же — борьба с Россией чужими руками", — отметил Гончаров.

В воскресенье исполняется 75 лет со дня создания ЦРУ. Центральное разведывательное управление было образовано в 1947 году после принятия в США Закона о национальной безопасности, подписанного президентом Гарри Трумэном, и вступившего в силу 18 сентября того года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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