https://ria.ru/20220918/territoriya-1817703604.html

Киргизия потребовала от Таджикистана воздержаться от эскалации на границе

Киргизия потребовала от Таджикистана воздержаться от эскалации на границе - РИА Новости, 18.09.2022

Киргизия потребовала от Таджикистана воздержаться от эскалации на границе

Киргизия требует от Таджикистана отказаться от посягательств на ее территорию, говорится в заявлении МИД Киргизии, распространенном пресс-службой ведомства в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:35

2022-09-18T18:35

2022-09-18T18:48

в мире

таджикистан

киргизия

душанбе

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Киргизия требует от Таджикистана отказаться от посягательств на ее территорию, говорится в заявлении МИД Киргизии, распространенном пресс-службой ведомства в воскресенье."Кыргызская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Кыргызской Республики и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье", - сообщается в документе.МИД назвал события на границе "хорошо спланированным вооруженным актом агрессии Таджикистана". Уточняется, что "в результате бесчеловечных действий таджикской стороны, по состоянию на 18 сентября 2022 года, погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызстана, вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тысяч человек, нанесен колоссальный материальный ущерб"."Считаем, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении "акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан" являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики. Ответственно заявляем, что информация МИД и других компетентных органов Республики Таджикистан не соответствует действительности", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.Ранее МИД Таджикистана обвинил киргизскую сторону в том, что она ведет информационную кампанию против Душанбе, нагнетая напряженность в приграничье.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 46 погибших и 140 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.

https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817692764.html

https://ria.ru/20220917/ukraina-1817566501.html

https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817674541.html

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в мире, таджикистан, киргизия, душанбе, столкновения на границе таджикистана и киргизии