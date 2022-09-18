16:45 18.09.2022 (обновлено: 16:49 18.09.2022)
Момент обрушения потолка в школе во время урока на Тайване попал на видео
Обрушение потолка в школе во время урока на Тайване из-за землетрясения попало на видео
Момента обрушения потолка школы на Тайване во время землетрясения. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момента обрушения потолка школы на Тайване во время землетрясения. Кадр записи камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Сети появилась запись с обрушением потолка школы на уроке на Тайване во время землетрясения. Ее опубликовал Telegram-канал RT.
На кадрах видно, что инцидент произошел, когда школьники тренировались в спортивном зале. Сообщается, что дети успели выбежать из помещения, никто не пострадал.
На кадрах видно, что инцидент произошел, когда школьники тренировались в спортивном зале. Сообщается, что дети успели выбежать из помещения, никто не пострадал.
Ранее китайский сейсмологический центр заявил, что на восточном побережье острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Кроме того, центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения, на кадрах видно, как раскачивается поезд. Кроме того, телеканал со ссылкой на местные СМИ сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о возможных жертвах на данный момент нет.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
Кроме того, центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения, на кадрах видно, как раскачивается поезд. Кроме того, телеканал со ссылкой на местные СМИ сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о возможных жертвах на данный момент нет.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
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