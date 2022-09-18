https://ria.ru/20220918/tayvan-1817686044.html

Момент обрушения потолка в школе во время урока на Тайване попал на видео

Момент обрушения потолка в школе во время урока на Тайване попал на видео - РИА Новости, 18.09.2022

Момент обрушения потолка в школе во время урока на Тайване попал на видео

В Сети появилась запись с обрушением потолка школы на уроке на Тайване во время землетрясения. Ее опубликовал Telegram-канал RT.На кадрах видно, что инцидент... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:45

2022-09-18T16:45

2022-09-18T16:49

в мире

тайвань

хуалянь

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Сети появилась запись с обрушением потолка школы на уроке на Тайване во время землетрясения. Ее опубликовал Telegram-канал RT.На кадрах видно, что инцидент произошел, когда школьники тренировались в спортивном зале. Сообщается, что дети успели выбежать из помещения, никто не пострадал. Ранее китайский сейсмологический центр заявил, что на восточном побережье острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,9. Кроме того, центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения, на кадрах видно, как раскачивается поезд. Кроме того, телеканал со ссылкой на местные СМИ сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о возможных жертвах на данный момент нет. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html

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хуалянь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, тайвань, хуалянь