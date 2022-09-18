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В Польше признали, что на стороне России половина человечества - РИА Новости, 18.09.2022
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В Польше признали, что на стороне России половина человечества
В Польше признали, что на стороне России половина человечества - РИА Новости, 18.09.2022
В Польше признали, что на стороне России половина человечества
Россию поддерживает половина населения Земли, и, в противовес позиции Запада, президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:31
2022-09-18T16:32
в мире
россия
нато
шос
владимир путин
китай
иран
нарендра моди
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россию поддерживает половина населения Земли, и, в противовес позиции Запада, президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий для издания Rzeczpospolita. "Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — говорится в публикации. Встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС шокировала западные страны. Так, Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти, отметил автор статьи.Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте, добавил Белецкий.Кроме того, Иран, как подчеркнул журналист, не только не осудил действия России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов. Самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран укрепить сотрудничество, а его встреча с Путиным важна во внутриполитическом смысле в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, поскольку позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил 15 и 16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html
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в мире, россия, нато, шос, владимир путин, китай, иран, нарендра моди, си цзиньпин
В мире, Россия, НАТО, ШОС, Владимир Путин, Китай, Иран, Нарендра Моди, Си Цзиньпин
12:31 18.09.2022 (обновлено: 16:32 18.09.2022)
 
В Польше признали, что на стороне России половина человечества

Журналист Rzeczpospolita Белецкий: Россию поддерживает половина населения Земли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОрел на часовой башне Киевского вокзала в Москве
Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россию поддерживает половина населения Земли, и, в противовес позиции Запада, президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий для издания Rzeczpospolita.

"Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — говорится в публикации.
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Встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС шокировала западные страны. Так, Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти, отметил автор статьи.

Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте, добавил Белецкий.

Кроме того, Иран, как подчеркнул журналист, не только не осудил действия России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил 15 и 16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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