https://ria.ru/20220918/rossiya-1817651664.html

В Польше признали, что на стороне России половина человечества

В Польше признали, что на стороне России половина человечества - РИА Новости, 18.09.2022

В Польше признали, что на стороне России половина человечества

Россию поддерживает половина населения Земли, и, в противовес позиции Запада, президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:31

2022-09-18T12:31

2022-09-18T16:32

в мире

россия

нато

шос

владимир путин

китай

иран

нарендра моди

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россию поддерживает половина населения Земли, и, в противовес позиции Запада, президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий для издания Rzeczpospolita. "Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — говорится в публикации. Встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС шокировала западные страны. Так, Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти, отметил автор статьи.Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте, добавил Белецкий.Кроме того, Иран, как подчеркнул журналист, не только не осудил действия России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов. Самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран укрепить сотрудничество, а его встреча с Путиным важна во внутриполитическом смысле в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, поскольку позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил 15 и 16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html

https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html

https://ria.ru/20220916/shos-1817406175.html

россия

китай

иран

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, нато, шос, владимир путин, китай, иран, нарендра моди, си цзиньпин