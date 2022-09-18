12:31 18.09.2022 (обновлено: 16:32 18.09.2022)
В Польше признали, что на стороне России половина человечества
Журналист Rzeczpospolita Белецкий: Россию поддерживает половина населения Земли
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОрел на часовой башне Киевского вокзала в Москве
Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россию поддерживает половина населения Земли, и, в противовес позиции Запада, президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий для издания Rzeczpospolita.
"Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — говорится в публикации.
"Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — говорится в публикации.
16 сентября, 14:23Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ
Встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС шокировала западные страны. Так, Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти, отметил автор статьи.
Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте, добавил Белецкий.
Кроме того, Иран, как подчеркнул журналист, не только не осудил действия России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте, добавил Белецкий.
Кроме того, Иран, как подчеркнул журналист, не только не осудил действия России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
17 сентября, 08:00На четырех опорах: ШОС будет строить устойчивый мир
Самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран укрепить сотрудничество, а его встреча с Путиным важна во внутриполитическом смысле в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, поскольку позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил 15 и 16 сентября в Самарканде.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил 15 и 16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
16 сентября, 19:05"Конец диктата доллара". О чем договорились на саммите ШОС