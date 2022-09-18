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Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента РАН, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220918/ran-1817725708.html
Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента РАН, сообщил источник
Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента РАН, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2022
Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента РАН, сообщил источник
Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы РАН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T21:17
2022-09-18T22:27
наука
александр сергеев (ран)
россия
российская академия наук
сибирское отделение ран
наука
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы РАН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Есть информация о том, что Александр Сергеев намерен снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. О причинах своего решения он, вероятно, официально объявит в понедельник на общем собрании, до начала обсуждения кандидатур на пост президента Академии наук", — рассказал собеседник агентства. Ранее правительство утвердило трех кандидатов на пост руководителя РАН: действующего руководителя Александра Сергеева, академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадия Красникова и директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича.По регламенту 19 сентября кандидаты должны выступить на общем собрании. Сами выборы состоятся 20 сентября путем тайного голосования. Для победы одному из кандидатов достаточно набрать простое большинство голосов, более 50 процентов от общего числа членов РАН, присутствующих на собрании.РАН не является государственной академией наук. Она имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, которые до реформы системы государственных академий наук входили в состав РАН, сейчас находятся в ведении Министерства науки и высшего образования, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.Александр Сергеев был избран президентом РАН в сентябре 2017 года.
https://ria.ru/20220914/uchenye-1816632174.html
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александр сергеев (ран), россия, российская академия наук, сибирское отделение ран, наука
Наука, Александр Сергеев (РАН), Россия, Российская академия наук, Сибирское отделение РАН, Наука
21:17 18.09.2022 (обновлено: 22:27 18.09.2022)
 
Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента РАН, сообщил источник

Глава РАН Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента Академии наук

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы РАН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Есть информация о том, что Александр Сергеев намерен снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. О причинах своего решения он, вероятно, официально объявит в понедельник на общем собрании, до начала обсуждения кандидатур на пост президента Академии наук", — рассказал собеседник агентства.
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Ранее правительство утвердило трех кандидатов на пост руководителя РАН: действующего руководителя Александра Сергеева, академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадия Красникова и директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича.
По регламенту 19 сентября кандидаты должны выступить на общем собрании. Сами выборы состоятся 20 сентября путем тайного голосования. Для победы одному из кандидатов достаточно набрать простое большинство голосов, более 50 процентов от общего числа членов РАН, присутствующих на собрании.
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РАН не является государственной академией наук. Она имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, которые до реформы системы государственных академий наук входили в состав РАН, сейчас находятся в ведении Министерства науки и высшего образования, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.
Александр Сергеев был избран президентом РАН в сентябре 2017 года.
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