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Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу - РИА Новости, 18.09.2022
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Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу
Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу - РИА Новости, 18.09.2022
Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу
В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:50
2022-09-18T11:08
в мире
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совет безопасности оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Из уст представителей Киева на заседаниях СБ ООН по Украине постоянно звучат выпады в адрес российских дипломатов с переходом на личности, утверждения, что РФ якобы неправомерно занимает место постоянного члена Совбеза."Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение", - сказал Полянский.Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут."В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны", - заявил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
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в мире, украина, оон, совет безопасности оон, киев, россия, дмитрий полянский
В мире, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Киев, Россия, Дмитрий Полянский
10:50 18.09.2022 (обновлено: 11:08 18.09.2022)
 
Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу

Полянский: в кулуарах ООН возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Из уст представителей Киева на заседаниях СБ ООН по Украине постоянно звучат выпады в адрес российских дипломатов с переходом на личности, утверждения, что РФ якобы неправомерно занимает место постоянного члена Совбеза.
"Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение", - сказал Полянский.
Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут.
"Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает "медвежью услугу" и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет", - подчеркнул Полянский.
"В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны", - заявил он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

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