https://ria.ru/20220918/oon-1817637687.html

Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу

Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу - РИА Новости, 18.09.2022

Полянский сравнил поведение Украины в СБ ООН со скандальными ток-шоу

В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:50

2022-09-18T10:50

2022-09-18T11:08

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оон

совет безопасности оон

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россия

дмитрий полянский

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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Из уст представителей Киева на заседаниях СБ ООН по Украине постоянно звучат выпады в адрес российских дипломатов с переходом на личности, утверждения, что РФ якобы неправомерно занимает место постоянного члена Совбеза."Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение", - сказал Полянский.Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут."В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны", - заявил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220907/ssha-1814983392.html

https://ria.ru/20220918/yunisef-1817636571.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, оон, совет безопасности оон, киев, россия, дмитрий полянский