https://ria.ru/20220918/obmen-1817728688.html

Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией

Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 18.09.2022

Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией

Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными, сообщает CNN... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T21:35

2022-09-18T21:35

2022-09-18T21:46

в мире

джо байден

бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными, сообщает CNN со ссылкой на супругу Грайнер Шерил."Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными)", - приводит телеканал слова супруги.Байден в пятницу принял в Белом доме родственников Уилана и Грайнер, отбывающих заключение в России.Администрация США заявляет, что направила российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

https://rsport.ria.ru/20220917/zhena-1817531502.html

https://ria.ru/20220915/ssha-1817129228.html

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в мире, джо байден, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша