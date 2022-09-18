21:35 18.09.2022 (обновлено: 21:46 18.09.2022)
Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией
CNN: в Белом доме не смогли объяснить родственникам Грайнер и Уилана требования России
Бриттни Грайнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными, сообщает CNN со ссылкой на супругу Грайнер Шерил.
"Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными)", - приводит телеканал слова супруги.
Байден в пятницу принял в Белом доме родственников Уилана и Грайнер, отбывающих заключение в России.
Администрация США заявляет, что направила российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
15 сентября, 21:47Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными