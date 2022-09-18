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Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 18.09.2022
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Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией
Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 18.09.2022
Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией
Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными, сообщает CNN... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T21:35
2022-09-18T21:46
в мире
джо байден
бриттни грайнер
пол уилан
россия
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными, сообщает CNN со ссылкой на супругу Грайнер Шерил."Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными)", - приводит телеканал слова супруги.Байден в пятницу принял в Белом доме родственников Уилана и Грайнер, отбывающих заключение в России.Администрация США заявляет, что направила российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
https://rsport.ria.ru/20220917/zhena-1817531502.html
https://ria.ru/20220915/ssha-1817129228.html
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в мире, джо байден, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша
В мире, Джо Байден, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Россия, США
21:35 18.09.2022 (обновлено: 21:46 18.09.2022)
 
Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией

CNN: в Белом доме не смогли объяснить родственникам Грайнер и Уилана требования России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБриттни Грайнер
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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Бриттни Грайнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными, сообщает CNN со ссылкой на супругу Грайнер Шерил.
"Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными)", - приводит телеканал слова супруги.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 14:15Баскетбол
Жена сидящей в России баскетболистки из США рассказала о встрече с Байденом
Байден в пятницу принял в Белом доме родственников Уилана и Грайнер, отбывающих заключение в России.
Администрация США заявляет, что направила российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 21:47
Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными
 
В миреДжо БайденБриттни ГрайнерПол УиланРоссияСША
 
 
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