https://ria.ru/20220918/natsisty-1817617672.html

Эксперт рассказал, как ЦРУ использует против Москвы пособников нацистов

Эксперт рассказал, как ЦРУ использует против Москвы пособников нацистов - РИА Новости, 18.09.2022

Эксперт рассказал, как ЦРУ использует против Москвы пособников нацистов

Использование нацистских пособников и карателей, причастных к массовым убийствам мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, стало нормой для... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T04:10

2022-09-18T04:10

2022-09-18T04:10

в мире

александр дюков

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центральное разведывательное управление (цру)

организация украинских националистов

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Использование нацистских пособников и карателей, причастных к массовым убийствам мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, стало нормой для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в борьбе против СССР, эта практика продолжается и сейчас для противодействия России, заявил РИА Новости директор Фонда "Историческая память" Александр Дюков.В воскресенье исполняется 75 лет со дня создания ЦРУ. Центральное разведывательное управление было образовано в 1947 году после принятия в США Закона о национальной безопасности, подписанного президентом Гарри Трумэном, и вступившего в силу 18 сентября того года."Почему эти люди были так важны для ЦРУ? Дело в том, что любой представитель ... подпольных организаций, таких как, например, ОУН* (Организация украинских националистов)*, сам по себе представляет собой фактически сеть контактов, агентов, боевиков, и эти сети ЦРУ перехватывала в свою пользу", - пояснил собеседник агентства.Масштабным было использование ЦРУ в своих интересах украинских националистов, отметил Дюков. Он напомнил об операции западных спецслужб во главе с ЦРУ под кодовым названием AERODYNAMIC, в ходе которой украинская вооруженная эмиграция и бандеровское подполье на Западной Украине использовались для борьбы с Советским Союзом.Он привел ряд фактов, которые стали известны относительно недавно, и которые были обнародованы фондом "Историческая память"."Например, на ЦРУ работал Янис Цирулис, палач Жестяной Горки", - сказал Дюков. В начале Великой Отечественной войны Цирулис дезертировал из рядов Красной армии и пошел служить гитлеровцам во вспомогательные формирования ("силы самообороны"), составленные из латышей и занимавшиеся уничтожением евреев и коммунистов. В сентябре 1941 года был зачислен в состав 16-го Земгальского полицейского батальона, а в 1942-м в составе "тайлькоманды" полиции безопасности и СД отправился на восток, в Ленинградскую область.Там в районе деревни Жестяная Горка (ныне входящей в состав Новгородской области) Цирулис участвовал в массовых убийствах мирного населения. Всего было убито более 2,5 тысячи человек, в том числе женщин и детей. С 1944 года Цирулис, как и большинство других латышских коллаборационистов, служил в Ваффен СС, сначала командовал ротой, затем батальоном 34-го полка 15-й латышской дивизии Ваффен СС.После падения Третьего Рейха Цирулис проживал в ФРГ, где был одним из членов правления, а затем и председателем западногерманского крыла общества "Ястребы Даугавы" (Daugavas Vanagi) - наиболее активной военизированной националистической организации, созданной бывшими латвийскими легионерами СС. Ее филиалы имелись в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тысяч человек.После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона."Мы, к сожалению, о преступной деятельности Цирулиса узнали лишь несколько лет назад, когда были рассекречены соответствующие архивные документы. А вот в ЦРУ, вне всякого сомнения, о преступлениях Цирулиса знали", - сказал Дюков.В своих интересах ЦРУ использовало и "убийцу за письменным столом" - Робертса Штиглица, отметил собеседник агентства."Этот случай по-своему уникален. Штиглиц начал службу в латвийской полиции еще в 1919 году, активно боролся с коммунистическим и рабочим движением. В 1940 году, до вхождения Латвии в состав СССР, занимал должность начальника агентурного отдела полиции безопасности. Затем сбежал в Финляндию, там пошел на службу нацистам и летом 1941 года с ними вернулся в Ригу", - отметил Дюков. В 1944 году Штиглиц бежал в Германию, после войны перебрался в Бразилию, где и был завербован ЦРУ, а затем переехал в США, рассказал Дюков.ЦРУ использовало коллаборационистов и в пропагандистских целях, отметил Дюков."Примечательный пример этого – Вилис Хазнерс. В 1941 году после начала войны был назначен начальником штаба "полиции порядка" в Риге, непосредственно причастен к массовым убийствам евреев. В 1943 году его перевели на службу в Латышский легион СС, на следующий год он стал командиром батальона в 32-м полку 15-й латышской дивизии Ваффен СС, дослужился до звания штурмбаннфюрера, что эквивалентно майору", - добавил собеседник агентства."Хазнерс после войны бежал в США, возглавлял филиал Daugavas Vanagi, и работал на радиостанциях "Свобода"** и "Свободная Европа"** , освещая в эфире ни больше ни меньше, как тему нарушений прав человека в Советском Союзе", - сказал Дюков.По его словам, на службе у ЦРУ состояли и достаточно большое число белорусских националистов, в годы войны также служивших в разных карательных подразделениях.Не приходится сомневаться, что эта практика используется и сейчас, добавил он."Дети и внуки тех карателей стали полноценными американскими гражданами, они воспитаны соответствующим образом, и являются своеобразным "кадровым резервом" ЦРУ. Мы же видели, как потомки латышских эсэсовцев из общества Daugavas Vanagi заняли важные позиции в современной Латвии, осуществляя в том числе и деятельность, связанную со спецслужбами", - отметил историк."И, конечно же, на Украине неонацизм расцвел при поддержке ЦРУ, об этом надо прямо говорить", - подчеркнул Дюков.*Экстремистская организация, запрещенная в России.**СМИ, выполняющие функцию иностранного агента.

https://ria.ru/20220918/tsru-1817616519.html

https://ria.ru/20220914/tsru-1816710243.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816712332.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/tsru-1799273815.html

https://ria.ru/20220721/volosy-1803919502.html

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в мире, александр дюков, сша, латвия, ссср, центральное разведывательное управление (цру), организация украинских националистов, россия, украина