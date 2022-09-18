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В Елисаветинском крестном ходе примут участие монахини из Гефсимании - РИА Новости, 18.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220918/monakhini-1817627115.html
В Елисаветинском крестном ходе примут участие монахини из Гефсимании
В Елисаветинском крестном ходе примут участие монахини из Гефсимании - РИА Новости, 18.09.2022
В Елисаветинском крестном ходе примут участие монахини из Гефсимании
Елисаветинский крестный ход в 11-й раз пройдет в воскресенье в имении Ильинское-Усово в Подмосковье при участии представителей разных городов России, а также... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:57
2022-09-18T17:04
религия
россия
москва
строгановское училище
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
санкт-петербург
сергий радонежский
елизавета федоровна
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Елисаветинский крестный ход в 11-й раз пройдет в воскресенье в имении Ильинское-Усово в Подмосковье при участии представителей разных городов России, а также монахинь из Гефсимании, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества", организовавшего молитвенное шествие."В воскресенье, 18 сентября, по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы в историческом императорском имении Ильинское-Усово состоится XI Елисаветинский крестный ход, который проводится ежегодно фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с приходом храма Спаса Нерукотворного Образа села Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов в память об августейших владельцах имения: императоре Александре II, императрице Марии Александровне, великом князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне", — сообщили в пресс-службе.В этом году шествие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, а также к 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны."У нас будут из разных городов гости: из Калининграда, из Казани, из Брянска, из Перми, даже из Гефсимании у нас приезжают монахини", — рассказали в пресс-службе.Движение крестного хода начнется в 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское с переправой через Москву-реку, во время которой будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. После этого паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, где будет читаться Евангелие. Крестный ход завершится молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем (сыном императора Александра II и дядей императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью.Она основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей.В 1896 году основала Елисаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.Император Александр II приобрел усадьбу Ильинское-Усово для супруги императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школы. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын, великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1904 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу великую княгиню Елизавету Федоровну.
https://ria.ru/20220727/upts-1805325951.html
https://ria.ru/20220912/moschi-1816114138.html
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россия, москва, строгановское училище, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, санкт-петербург, сергий радонежский, елизавета федоровна, александр ii
Религия, Россия, Москва, Строгановское училище, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Санкт-Петербург, Сергий Радонежский, Елизавета Федоровна, Александр II
08:57 18.09.2022 (обновлено: 17:04 18.09.2022)
 
В Елисаветинском крестном ходе примут участие монахини из Гефсимании

Елисаветинский крестный ход пройдет в Подмосковье при участии монахинь из Гефсимании

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкУчастники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово
Участники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники XI Елисаветинского крестного хода дошли от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Елисаветинский крестный ход в 11-й раз пройдет в воскресенье в имении Ильинское-Усово в Подмосковье при участии представителей разных городов России, а также монахинь из Гефсимании, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества", организовавшего молитвенное шествие.
"В воскресенье, 18 сентября, по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы в историческом императорском имении Ильинское-Усово состоится XI Елисаветинский крестный ход, который проводится ежегодно фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с приходом храма Спаса Нерукотворного Образа села Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов в память об августейших владельцах имения: императоре Александре II, императрице Марии Александровне, великом князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне", — сообщили в пресс-службе.
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"У нас будут из разных городов гости: из Калининграда, из Казани, из Брянска, из Перми, даже из Гефсимании у нас приезжают монахини", — рассказали в пресс-службе.
Движение крестного хода начнется в 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское с переправой через Москву-реку, во время которой будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. После этого паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, где будет читаться Евангелие. Крестный ход завершится молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем (сыном императора Александра II и дядей императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью.
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В 1896 году основала Елисаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.
Император Александр II приобрел усадьбу Ильинское-Усово для супруги императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школы. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын, великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1904 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу великую княгиню Елизавету Федоровну.
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