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На Елисаветинском крестном ходу помолятся за погибших бойцов спецоперации - РИА Новости, 18.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220918/molitva-1817655585.html
На Елисаветинском крестном ходу помолятся за погибших бойцов спецоперации
На Елисаветинском крестном ходу помолятся за погибших бойцов спецоперации - РИА Новости, 18.09.2022
На Елисаветинском крестном ходу помолятся за погибших бойцов спецоперации
Участники Елисаветинского крестного хода в имении "Ильинское-Усово" в Подмосковье будут молиться за погибших защитников отечества, в том числе принимавших... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:15
2022-09-18T13:16
религия
россия
московская область (подмосковье)
сергий радонежский
украина
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
московский синодальный хор
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Участники Елисаветинского крестного хода в имении "Ильинское-Усово" в Подмосковье будут молиться за погибших защитников отечества, в том числе принимавших участие в спецоперации РФ на Украине, сообщила председатель наблюдательного совета фондасодействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова."Сегодня мы сугубо молимся за власти и воинство, за свое отечество. Сегодня при переходе через реку Москву будет отслужена панихида по всем невинно пострадавшим в годы гонений на церковь по всем положившим свою жизнь за други своя, за всех тех воинов, которые сражались и погибли в различных военных конфликтах и сейчас, во время спецоперации. Мы помним всех и молимся за всех, мы молимся за наших защитников и стараемся сохранить историческую память, чтобы на нас история не закончилась", - сказала она журналистам.В этом году шествие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, а также к 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.Движение крестного хода начнется от храма Ильи Пророка в селе Ильинское с переправой через Москву-реку, во время которой будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. После этого паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, где будет читаться Евангелие. Крестный ход завершится молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.Крестный ход завершится концертом Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.Елисаветинский крестный ход организован по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы ЕСПО совместно с приходом Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов, а также департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Он проводится ежегодно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220918/palomniki-1817646328.html
https://ria.ru/20220727/upts-1805325951.html
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россия, московская область (подмосковье), сергий радонежский, украина, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московский синодальный хор, владимир путин
Религия, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергий Радонежский, Украина, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Московский синодальный хор, Владимир Путин
13:15 18.09.2022 (обновлено: 13:16 18.09.2022)
 
На Елисаветинском крестном ходу помолятся за погибших бойцов спецоперации

Елисаветинский крестный ход в Подмосковье помолится за погибших участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкXI Елисаветинский крестный ход
XI Елисаветинский крестный ход - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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XI Елисаветинский крестный ход
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Участники Елисаветинского крестного хода в имении "Ильинское-Усово" в Подмосковье будут молиться за погибших защитников отечества, в том числе принимавших участие в спецоперации РФ на Украине, сообщила председатель наблюдательного совета фондасодействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
"Сегодня мы сугубо молимся за власти и воинство, за свое отечество. Сегодня при переходе через реку Москву будет отслужена панихида по всем невинно пострадавшим в годы гонений на церковь по всем положившим свою жизнь за други своя, за всех тех воинов, которые сражались и погибли в различных военных конфликтах и сейчас, во время спецоперации. Мы помним всех и молимся за всех, мы молимся за наших защитников и стараемся сохранить историческую память, чтобы на нас история не закончилась", - сказала она журналистам.
В этом году шествие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, а также к 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.
Движение крестного хода начнется от храма Ильи Пророка в селе Ильинское с переправой через Москву-реку, во время которой будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. После этого паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, где будет читаться Евангелие. Крестный ход завершится молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма села Усово.
Крестный ход завершится концертом Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.
Елисаветинский крестный ход организован по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы ЕСПО совместно с приходом Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов, а также департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Он проводится ежегодно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

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РелигияРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергий РадонежскийУкраинаЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМосковский синодальный хорВладимир Путин
 
 
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