https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817711975.html

Гагаузский депутат заявил, что протестная волна в Молдавии будет нарастать

Гагаузский депутат заявил, что протестная волна в Молдавии будет нарастать - РИА Новости, 18.09.2022

Гагаузский депутат заявил, что протестная волна в Молдавии будет нарастать

Депутат Народного собрания Гагаузии, председатель общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii / "Народный Союз Гагаузии" Виктор Петров считает, что... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:39

2022-09-18T19:39

2022-09-18T19:39

в мире

майя санду

молдавия

гагаузия

кишинев

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Депутат Народного собрания Гагаузии, председатель общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii / "Народный Союз Гагаузии" Виктор Петров считает, что протестная волна в Молдавии будет нарастать, она связана с бедственным положением большинства населения республики, в том числе жителей Гагаузской автономии.Оппозиционная партия "Шор" провела в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали отставки Санду, правительства и парламента. По словам организаторов, в акции участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД – 6,5 тысячи."Люди в стране объединяются, это очевидно. Протест напрямую связан с бедственным положением нашей страны: людям нечем платить за еду, одежду, лекарства, коммунальные услуги. Сельхозпроизводители терпят колоссальные убытки, малый и средний бизнес на грани исчезновения. Волна народного негодования будет только нарастать", - сказал РИА Новости Петров.Депутат считает, что более массовыми акции протеста станут, если к ним подключатся лидеры всех оппозиционных партий. "Объединение всех оппозиционных сил даст шанс Молдавии на возрождение. Оппозиция должна и может объединиться", - полагает Петров.Ранее в Гагаузии также прошли протесты. Сотни автомобилистов выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Манифестанты обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку акциза на бензин, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин. Участники протестов указали на рекордную за 20 лет инфляцию, которая к июлю составила 33,5% в годовом исчислении, выросшие в несколько раз тарифы на энергоносители, другие товары и услуги, резкое падение уровня жизни. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817693599.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, майя санду, молдавия, гагаузия, кишинев, таможенный союз