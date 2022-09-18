https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817711975.html
Гагаузский депутат заявил, что протестная волна в Молдавии будет нарастать
Гагаузский депутат заявил, что протестная волна в Молдавии будет нарастать - РИА Новости, 18.09.2022
Гагаузский депутат заявил, что протестная волна в Молдавии будет нарастать
Депутат Народного собрания Гагаузии, председатель общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii / "Народный Союз Гагаузии" Виктор Петров считает, что... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T19:39
2022-09-18T19:39
2022-09-18T19:39
в мире
майя санду
молдавия
гагаузия
кишинев
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Депутат Народного собрания Гагаузии, председатель общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii / "Народный Союз Гагаузии" Виктор Петров считает, что протестная волна в Молдавии будет нарастать, она связана с бедственным положением большинства населения республики, в том числе жителей Гагаузской автономии.Оппозиционная партия "Шор" провела в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали отставки Санду, правительства и парламента. По словам организаторов, в акции участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД – 6,5 тысячи."Люди в стране объединяются, это очевидно. Протест напрямую связан с бедственным положением нашей страны: людям нечем платить за еду, одежду, лекарства, коммунальные услуги. Сельхозпроизводители терпят колоссальные убытки, малый и средний бизнес на грани исчезновения. Волна народного негодования будет только нарастать", - сказал РИА Новости Петров.Депутат считает, что более массовыми акции протеста станут, если к ним подключатся лидеры всех оппозиционных партий. "Объединение всех оппозиционных сил даст шанс Молдавии на возрождение. Оппозиция должна и может объединиться", - полагает Петров.Ранее в Гагаузии также прошли протесты. Сотни автомобилистов выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Манифестанты обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку акциза на бензин, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин. Участники протестов указали на рекордную за 20 лет инфляцию, которая к июлю составила 33,5% в годовом исчислении, выросшие в несколько раз тарифы на энергоносители, другие товары и услуги, резкое падение уровня жизни. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, молдавия, гагаузия, кишинев, таможенный союз
В мире, Майя Санду, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Таможенный союз
Гагаузский депутат заявил, что протестная волна в Молдавии будет нарастать
Гагаузский депутат Петров заявил, что протестная волна в Молдавии будет только нарастать
КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Депутат Народного собрания Гагаузии, председатель общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii / "Народный Союз Гагаузии" Виктор Петров считает, что протестная волна в Молдавии будет нарастать, она связана с бедственным положением большинства населения республики, в том числе жителей Гагаузской автономии.
Оппозиционная партия "Шор" провела в воскресенье в центре Кишинева
акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду
и досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали отставки Санду, правительства и парламента. По словам организаторов, в акции участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД – 6,5 тысячи.
"Люди в стране объединяются, это очевидно. Протест напрямую связан с бедственным положением нашей страны: людям нечем платить за еду, одежду, лекарства, коммунальные услуги. Сельхозпроизводители терпят колоссальные убытки, малый и средний бизнес на грани исчезновения. Волна народного негодования будет только нарастать", - сказал РИА Новости Петров.
Депутат считает, что более массовыми акции протеста станут, если к ним подключатся лидеры всех оппозиционных партий. "Объединение всех оппозиционных сил даст шанс Молдавии на возрождение. Оппозиция должна и может объединиться", - полагает Петров.
Ранее в Гагаузии также прошли протесты. Сотни автомобилистов выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Манифестанты обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку акциза на бензин, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин. Участники протестов указали на рекордную за 20 лет инфляцию, которая к июлю составила 33,5% в годовом исчислении, выросшие в несколько раз тарифы на энергоносители, другие товары и услуги, резкое падение уровня жизни. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
- торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия
, Белоруссия
и Казахстан
.