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Урсула фон дер Ляйен вступает в борьбу за редкие земли

Урсула фон дер Ляйен вступает в борьбу за редкие земли - РИА Новости, 18.09.2022

Урсула фон дер Ляйен вступает в борьбу за редкие земли

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом с ежегодным посланием, затмила британскую премьерку Лизавету Трасс. Уж на что Лизавета... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:00

2022-09-18T09:37

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом с ежегодным посланием, затмила британскую премьерку Лизавету Трасс. Уж на что Лизавета демонстрировала бесстрашие в сраженьях смертоносно твердое, а Урсула была еще тверже."Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. Это станет нашей проверкой. Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего. И я стою здесь с убеждением, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, Европа восторжествует. И я хочу прояснить, что санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана. Сейчас время для решимости". И В. В. Путин не устоит перед бесстрашной женщиной-гинекологом.Но санкции против России и накачивание Украины оружием — все это не слишком оригинально. По ту сторону Ла-Манша и по ту сторону Атлантического океана говорят то же самое.Настоящее евроновшество — это заявление фон дер Ляйен касательно таблицы Менделеева. По ее словам, потребность в редкоземельных металлах к 2030 году вырастет пятикратно, а значит, "Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая". В общем-то, не только от Китая, хотя он главенствует на этом рынке, но и от России, Индии, Бразилии — ведь Урсула говорит о широком доступе к месторождениям скандия, иттрия, лантана, празеодима, неодима, тербия, диспрозия и прочего "по всему миру". Поскольку в них остро нуждается передовая электронная промышленность. Без празеодима с неодимом хоть ложись и помирай.Конечно, беспрепятственный доступ к природным ресурсам весьма важен, в том числе и в военном отношении. На родине Урсулы в 1939-1945 годах огромную роль играл доступ к шведской железной руде и румынским (а к концу войны и венгерским) нефтяным полям. Без этого доступа военная машина вермахта сдохла бы гораздо раньше.А в 1953-м Британия и США убрали иранского премьера Мосаддыка, который насчет нефти стал много о себе понимать. Убрали — и гарантировали себе широкий доступ к персидской нефти на целую четверть века.Да и вообще, западный колониализм уже пятьсот лет как — с эпохи Великих географических открытий — неотделим от желания контролировать ресурсы. Сперва изобилующие пряностями карликовые султанаты в Юго-Восточной Азии, покорившиеся пушкам португальского флота. Затем добыча золота и серебра в Южной Америке. Как отмечал М. В. Ломоносов в послании к И. И. Шувалову,"Иных, свирепствуя, в глубины гонят горДрагой металл извлечь из преглубоких нор", — так испанская корона гарантировала себе широкий доступ к ресурсам благородных металлов. Спустя пять веков в колониальных пожеланиях фон дер Ляйен нет ничего нового, за исключением расширившейся номенклатуры добываемых металлов. В XVI-XVII веках какие-нибудь иттрий или церий (и даже литий) еще не были открыты.Мы не будем сейчас говорить о том, что колониальная эпоха мало служит к чести европейских держав. Испания XVII века еще белая и пушистая по сравнению с Бельгией конца XIX века — времен короля Леопольда II и Свободного государства Конго. Но европейские колонизаторы прежних времен располагали эффективными вооружениями и не стеснялись их применять ради обеспечения широкого доступа к ресурсам Африки, Азии и Латинской Америки.Когда сейчас Урсула фон дер Ляйен мечтает о таком же широком доступе к месторождениям редкоземельных металлов, допустим, что ее не пугают моральные издержки широкого доступа. Еще в XIX веке они никого не пугали. Но несение бремени белых предполагает сильную армию и флот, чтобы держать туземцев в повиновении и заставить их работать на белого господина. Разворачивание широкой колониальной экспансии в ценных сырьевых регионах мира — серьезная задача.Тогда как о способности фон дер Ляйен решать задачи такого рода — снова повторимся: мы не о морали, а только о деловых качествах — мы можем судить по ее прошлому служению военным министром ФРГ. Немцы отмечали, что более бездарного руководства бундесвером еще никогда не было. Тогда как нынешние планы Урсулы предполагают руководство Вооруженными силами всей Европы и противостояние Китаю, чтобы отобрать у него доступ к таблице Менделеева.Понятно, что слабоумие и отвага, но чтобы такая отвага и такое слабоумие — на подобном фоне и Лизавета Трасс королевой-девственницей Елизаветой I покажется.

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https://ria.ru/20220627/fosfor-1797666866.html

https://ria.ru/20220915/nakazanie-1816878323.html

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