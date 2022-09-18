Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак
Новак: потребители в Европе уже не могут оплачивать счета, энергокризис только нарастает
© Depositphotos / Rudyanto WijayaЖенщина проверяет счета
© Depositphotos / Rudyanto Wijaya
Женщина проверяет счета . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не могут оплачивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал Новак на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
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Он также прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посоветовавшей европейцам отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву. "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет", - сказал Новак.
Ранее глава Еврокомиссии, которую ряд депутатов Европарламента подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис.
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