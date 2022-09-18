https://ria.ru/20220918/krizis-1817664435.html

Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак

Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак - РИА Новости, 18.09.2022

Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак

Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не могут оплачивать, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:16

2022-09-18T14:16

2022-09-18T14:16

экономика

александр новак

павел зарубин

урсула фон дер ляйен

европа

россия

еврокомиссия

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765767319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_064be11e8920b0858952a0b58c6f816f.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не могут оплачивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал Новак на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Он также прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посоветовавшей европейцам отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву. "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет", - сказал Новак.Ранее глава Еврокомиссии, которую ряд депутатов Европарламента подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис.

https://ria.ru/20220915/gaz-1816990752.html

https://ria.ru/20220917/gaz-1817521027.html

европа

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр новак, павел зарубин, урсула фон дер ляйен, европа, россия, еврокомиссия, европарламент, москва