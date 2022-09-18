Рейтинг@Mail.ru
Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/krizis-1817664435.html
Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак
Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак - РИА Новости, 18.09.2022
Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак
Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не могут оплачивать, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:16
2022-09-18T14:16
экономика
александр новак
павел зарубин
урсула фон дер ляйен
европа
россия
еврокомиссия
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765767319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_064be11e8920b0858952a0b58c6f816f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не могут оплачивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал Новак на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Он также прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посоветовавшей европейцам отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву. "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет", - сказал Новак.Ранее глава Еврокомиссии, которую ряд депутатов Европарламента подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис.
https://ria.ru/20220915/gaz-1816990752.html
https://ria.ru/20220917/gaz-1817521027.html
европа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765767319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21a9e742d0d78ddea981f0accde99249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр новак, павел зарубин, урсула фон дер ляйен, европа, россия, еврокомиссия, европарламент, москва
Экономика, Александр Новак, Павел Зарубин, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Россия, Еврокомиссия, Европарламент, Москва
14:16 18.09.2022
 
Энергокризис в Европе пока только нарастает, заявил Новак

Новак: потребители в Европе уже не могут оплачивать счета, энергокризис только нарастает

© Depositphotos / Rudyanto WijayaЖенщина проверяет счета
Женщина проверяет счета - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Depositphotos / Rudyanto Wijaya
Женщина проверяет счета . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе пока только нарастает, а европейским потребителям уже приходят счета, которые они не могут оплачивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал Новак на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 14:20
Цена газа в Европе будет формироваться рыночным способом, заявил Новак
Он также прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посоветовавшей европейцам отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву. "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет", - сказал Новак.
Ранее глава Еврокомиссии, которую ряд депутатов Европарламента подверг критике за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 12:47
"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов
 
ЭкономикаАлександр НовакПавел ЗарубинУрсула фон дер ЛяйенЕвропаРоссияЕврокомиссияЕвропарламентМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала