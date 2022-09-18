20:27 18.09.2022 (обновлено: 20:38 18.09.2022)
Байден заявил об остановке вложений в КНР в случае поддержки России
Президент США Байден заявил, что у Вашингтона нет данных о передаче Китаем оружия России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил в интервью телеканалу CBS, что во время одного из звонков председателю КНР Си Цзиньпину заявил ему о риске прекращения "американских и других" инвестиций в Китай в случае нарушения Пекином санкций против России.
"Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку", - сказал Байден.
6 сентября, 01:27Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий
Глава Белого дома добавил, что, по его оценкам, на сегодняшний день нет информации о "поставках России оружия" со стороны Китая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.