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Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
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Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков
Россия и Китай, в отличие от некоторых других государств, не стремятся к тому, чтобы управлять всем миром, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:02
2022-09-18T13:33
россия
китай
павел зарубин
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — РИА Новости. Россия и Китай, в отличие от некоторых других государств, не стремятся к тому, чтобы управлять всем миром, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью показали в "Вестях недели" на канале "Россия 1"."Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны", — сказал он.Пресс-секретарь отметил также "абсолютное сходство" в отношении Москвы и Пекина к провокационным действиям, источником которых выступают США. По его словам, и Россия, и Китай считают непозволительным такое дестабилизирующее поведение.На этой неделе Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде. Российский лидер, в частности, раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
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россия, китай, павел зарубин, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, В мире
12:02 18.09.2022 (обновлено: 13:33 18.09.2022)
 
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков

Песков: в отличие от других стран, Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — РИА Новости. Россия и Китай, в отличие от некоторых других государств, не стремятся к тому, чтобы управлять всем миром, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью показали в "Вестях недели" на канале "Россия 1".
"Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил также "абсолютное сходство" в отношении Москвы и Пекина к провокационным действиям, источником которых выступают США. По его словам, и Россия, и Китай считают непозволительным такое дестабилизирующее поведение.
На этой неделе Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде. Российский лидер, в частности, раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 09:08
Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности
 
РоссияКитайПавел ЗарубинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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