https://ria.ru/20220918/kitay-1817647567.html

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков

Россия и Китай, в отличие от некоторых других государств, не стремятся к тому, чтобы управлять всем миром, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:02

2022-09-18T12:02

2022-09-18T13:33

россия

китай

павел зарубин

дмитрий песков

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — РИА Новости. Россия и Китай, в отличие от некоторых других государств, не стремятся к тому, чтобы управлять всем миром, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью показали в "Вестях недели" на канале "Россия 1"."Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны", — сказал он.Пресс-секретарь отметил также "абсолютное сходство" в отношении Москвы и Пекина к провокационным действиям, источником которых выступают США. По его словам, и Россия, и Китай считают непозволительным такое дестабилизирующее поведение.На этой неделе Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде. Российский лидер, в частности, раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

https://ria.ru/20220918/bezopasnost-1817627956.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, павел зарубин, дмитрий песков, в мире