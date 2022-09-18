https://ria.ru/20220918/kitay-1817647567.html
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков
Россия и Китай, в отличие от некоторых других государств, не стремятся к тому, чтобы управлять всем миром, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:02
2022-09-18T12:02
2022-09-18T13:33
россия
китай
павел зарубин
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_53eadd3f219e64c2c1e44ff9cd6db96b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — РИА Новости. Россия и Китай, в отличие от некоторых других государств, не стремятся к тому, чтобы управлять всем миром, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью показали в "Вестях недели" на канале "Россия 1"."Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны", — сказал он.Пресс-секретарь отметил также "абсолютное сходство" в отношении Москвы и Пекина к провокационным действиям, источником которых выступают США. По его словам, и Россия, и Китай считают непозволительным такое дестабилизирующее поведение.На этой неделе Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде. Российский лидер, в частности, раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
https://ria.ru/20220918/bezopasnost-1817627956.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_4774829473caf776436235533bdcf18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, павел зарубин, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, В мире
12:02 18.09.2022 (обновлено: 13:33 18.09.2022)
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, заявил Песков
Песков: в отличие от других стран, Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром