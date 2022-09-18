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В Киргизии заявили о напряженной ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022
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В Киргизии заявили о напряженной ситуации на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о напряженной ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022
В Киргизии заявили о напряженной ситуации на границе с Таджикистаном
Ситуация на границе с Таджикистаном остается напряженной с тенденцией к стабилизации, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре пограничной службы... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:04
2022-09-18T20:29
в мире
здоровье - общество
таджикистан
киргизия
ошская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на границе с Таджикистаном остается напряженной с тенденцией к стабилизации, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."По состоянию на 22:00 (19:00 мск) 18 сентября 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, в рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации."Правоохранительные органы двух республик осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование автомобильной дороги Худжанд – Канибадам/Арка- Борбордук", - уточнили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 144 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817712731.html
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в мире, здоровье - общество, таджикистан, киргизия, ошская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Здоровье - Общество, Таджикистан, Киргизия, Ошская область, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
20:04 18.09.2022 (обновлено: 20:29 18.09.2022)
 
В Киргизии заявили о напряженной ситуации на границе с Таджикистаном

В погранслужбе Киргизии заявили о напряженной ситуации на границе с Таджикистаном

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на границе с Таджикистаном остается напряженной с тенденцией к стабилизации, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"По состоянию на 22:00 (19:00 мск) 18 сентября 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации", - заявил представитель пресс-центра.
По его словам, в рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.
"Правоохранительные органы двух республик осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование автомобильной дороги Худжанд – Канибадам/Арка- Борбордук", - уточнили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 144 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.

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В миреЗдоровье - ОбществоТаджикистанКиргизияОшская областьСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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