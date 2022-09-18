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Минздрав Киргизии заявил о росте числа погибших в ходе конфликта

Минздрав Киргизии заявил о росте числа погибших в ходе конфликта - РИА Новости, 18.09.2022

Минздрав Киргизии заявил о росте числа погибших в ходе конфликта

Число погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 59, сообщает пресс-служба киргизского минздрава. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:45

2022-09-18T19:45

2022-09-18T20:30

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Число погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 59, сообщает пресс-служба киргизского минздрава."В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела еще 13 погибших. Общее число погибших достигло 59", - говорится в сообщении.По данным ведомства, число пострадавших выросло до 144.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии