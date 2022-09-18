Рейтинг@Mail.ru
Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне" - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220918/kino-1817392272.html
Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне"
Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне" - РИА Новости, 18.09.2022
Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне"
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" впервые откроется на "Розе Хутор", на нем ведущие российские платформы представят свои новые долгожданные фильмы и... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T06:00
2022-09-18T06:06
светлана ходченкова
данила козловский
паулина андреева
санкт-петербург
роза хутор
кинопоиск
песняры
ирина пегова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817384241_52:0:1869:1022_1920x0_80_0_0_e9f4c0c0409d60eea2ee6d9e7b22ec8f.jpg
СОЧИ, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" впервые откроется на "Розе Хутор", на нем ведущие российские платформы представят свои новые долгожданные фильмы и сериалы. В программе – проекты с Данилой Козловским, Александром Петровым, Павлом Прилучным, Паулиной Андреевой, Светланой Ходченковой и не только.Зрителям представят новый контент от Start, Kion, Okko, Кинопоиска, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink. Среди них – "российский Индиана Джонс", история про приключения блогера-миллионника, роуд-муви про поиски любви.Откроется смотр картиной "Голиаф" Адильхана Ержанова. Лента была показана в одной из параллельных программ на Венецианском кинофестивале и получила награды за лучшие актерские работы.Действие в ней происходит в поселке Каратас, где власть сосредоточена у криминального авторитета Пошаева. Жена бедняка Арзу трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева.В "Голиафе" на первый план также выходят темы мести и совести. При этом Ержанов отмечает, что не делит фильмы на жанры, так что это придется сделать зрителям самостоятельно.В программе также заявлена картина "Далекие близкие" с Филиппом Авдеевым, Екатериной Агеевой, Ириной Пеговой — роуд-муви о том, как учитель географии будет искать любовь в приложении для знакомств.Российской версией "Индианы Джонса" называют фильм "Либерия. Охотники за сокровищами". В нем Тихон Жизневский, Алексей Серебряков будут искать библиотеку Ивана Грозного.Павел Прилучный появится в сериале "Мажор в Сочи". Его персонаж едет на юг открывать эко-отель. В процессе у него происходит конфликт с Никитой, сыном богатого винодела с бандитским прошлым."Мать моего сына" с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер, Евгением Ткачуком расскажет о непростом усыновлении ребенка молодой парой. А работа Карена Оганесяна "Прямой эфир" — об опасном приключении блогера-миллионника, который в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы.Самым мистическим сериалом станет "13 клиническая" с Козловским, Андреевой, Исаковой. В проекте амбициозный хирург с неизлечимой болезнью устроится в необычное заведение, где специалисты борются со сверхъестественными силами."За полчаса до весны" расскажет о непростом пути музыканта Владимира Мулявина, который стал худруком ансамбля "Песняры". Светлана Ходченкова в комедии "Я любила мужа" сыграет домохозяйку Ксению. Та случайно убивает мужа, узнав о его измене. Чтобы отмести от себя подозрения, героиня решает спрятать тело и начать новую жизнь со следователем, разыскивающим ее супруга.Один из долгожданных сериалов — "Черная весна", в которой сыграли Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко. Это история подростков из приморского городка, которые находят пару дуэльных пистолетов. Один из героев намерен с их помощью отстоять честь своей лучшей подруги, в которую влюблен.Проект со звездным составом — "Надвое" Валерия Тодоровского. Козловский и Петров играют друзей-менеджеров, которые едут в командировку в Санкт-Петербург и встречают женщин, меняющих их жизнь (их сыграли Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина).В этом году членами жюри смотра станут гости, участники и зрители фестиваля: они смогут голосовать за проекты в онлайн-формате. По итогам выберут лучший фильм, самый ожидаемый сериал, героя и героиню фестиваля.Попечительский совет назовет лауреата в номинации "Открытие Нового сезона", также будет вручен спецприз (ею станет рекламная кампания на 15 миллионов рублей для продвижения проекта в онлайн-прокате).Помимо этого запланирована деловая программа. Так, стриминговый сервис viju представит новые технологии: расскажут, как работает алгоритм поисковой системы, что такое ТВ-канал будущего и как искусственный интеллект изменит индустрию.Студия ГПМ КИТ расскажет о новом цифровом проекте, который переведет процесс создания фильма — от идеи до команды "мотор" — в единый диджитал-сервис.Фестиваль продлится до 23 сентября.
https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817384241_279:0:1642:1022_1920x0_80_0_0_1ae8231381a4abc82b022fb3959305e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана ходченкова, данила козловский, паулина андреева, санкт-петербург, роза хутор, кинопоиск, песняры, ирина пегова, кино и сериалы, что посмотреть , кинофестиваль, павел прилучный
Светлана Ходченкова, Данила Козловский, Паулина Андреева, Санкт-Петербург, Роза Хутор, Кинопоиск, Песняры, Ирина Пегова, Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , кинофестиваль, Павел Прилучный
06:00 18.09.2022 (обновлено: 06:06 18.09.2022)
 
Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне"

На смотре онлайн-кинотеатров "Новый сезон" покажут проекты с Петровым, Андреевой, Жовнер

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Надвое"
Кадр из сериала Надвое
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" впервые откроется на "Розе Хутор", на нем ведущие российские платформы представят свои новые долгожданные фильмы и сериалы. В программе – проекты с Данилой Козловским, Александром Петровым, Павлом Прилучным, Паулиной Андреевой, Светланой Ходченковой и не только.
Зрителям представят новый контент от Start, Kion, Okko, Кинопоиска, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink. Среди них – "российский Индиана Джонс", история про приключения блогера-миллионника, роуд-муви про поиски любви.
Откроется смотр картиной "Голиаф" Адильхана Ержанова. Лента была показана в одной из параллельных программ на Венецианском кинофестивале и получила награды за лучшие актерские работы.
Действие в ней происходит в поселке Каратас, где власть сосредоточена у криминального авторитета Пошаева. Жена бедняка Арзу трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева.
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTКадр со съемок фильма "Голиаф"
Кадр со съемок фильма Голиаф - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : онлайн-кинотеатр START
Кадр со съемок фильма "Голиаф"

"Голиаф", мне кажется, пестрит оммажами к спагетти-вестернам, и не только, — признается режиссер. — Сама структура — человек и закон, вернее, его отсутствие – и есть квинтэссенция жанра. Я ориентировался, к примеру, на фильм Марлона Брандо "Одноглазые валеты". При старомодной, возможно, режиссуре там убедительный и оригинальный сюжет. Друг должен отомстить другу, но мешает совесть".

В "Голиафе" на первый план также выходят темы мести и совести. При этом Ержанов отмечает, что не делит фильмы на жанры, так что это придется сделать зрителям самостоятельно.
© Фото : онлайн-кинотеатр START"Голиаф"
Голиаф - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : онлайн-кинотеатр START
"Голиаф"
В программе также заявлена картина "Далекие близкие" с Филиппом Авдеевым, Екатериной Агеевой, Ириной Пеговой — роуд-муви о том, как учитель географии будет искать любовь в приложении для знакомств.
Российской версией "Индианы Джонса" называют фильм "Либерия. Охотники за сокровищами". В нем Тихон Жизневский, Алексей Серебряков будут искать библиотеку Ивана Грозного.
Павел Прилучный появится в сериале "Мажор в Сочи". Его персонаж едет на юг открывать эко-отель. В процессе у него происходит конфликт с Никитой, сыном богатого винодела с бандитским прошлым.
"Мать моего сына" с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер, Евгением Ткачуком расскажет о непростом усыновлении ребенка молодой парой. А работа Карена Оганесяна "Прямой эфир" — об опасном приключении блогера-миллионника, который в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "13 клиническая"
Кадр из сериала 13 клиническая
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из сериала "13 клиническая"
Самым мистическим сериалом станет "13 клиническая" с Козловским, Андреевой, Исаковой. В проекте амбициозный хирург с неизлечимой болезнью устроится в необычное заведение, где специалисты борются со сверхъестественными силами.
"За полчаса до весны" расскажет о непростом пути музыканта Владимира Мулявина, который стал худруком ансамбля "Песняры". Светлана Ходченкова в комедии "Я любила мужа" сыграет домохозяйку Ксению. Та случайно убивает мужа, узнав о его измене. Чтобы отмести от себя подозрения, героиня решает спрятать тело и начать новую жизнь со следователем, разыскивающим ее супруга.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
1 из 2
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сцена из сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
2 из 2

Сцена из сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 2
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 2

Сцена из сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Один из долгожданных сериалов — "Черная весна", в которой сыграли Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко. Это история подростков из приморского городка, которые находят пару дуэльных пистолетов. Один из героев намерен с их помощью отстоять честь своей лучшей подруги, в которую влюблен.
Проект со звездным составом — "Надвое" Валерия Тодоровского. Козловский и Петров играют друзей-менеджеров, которые едут в командировку в Санкт-Петербург и встречают женщин, меняющих их жизнь (их сыграли Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина).
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Надвое"
Кадр из сериала Надвое
1 из 3
Кадр из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Продюсерская компания Валерия Тодоровского (2022-...)

Сцена из сериала "Надвое"

Кадр из сериала Надвое
2 из 3

Сцена из сериала "Надвое"

© Продюсерская компания Валерия Тодоровского (2022-...)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Фрагмент из сериала "Надвое"

Кадр из сериала Надвое
3 из 3

Фрагмент из сериала "Надвое"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3

Сцена из сериала "Надвое"

© Продюсерская компания Валерия Тодоровского (2022-...)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Надвое"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
В этом году членами жюри смотра станут гости, участники и зрители фестиваля: они смогут голосовать за проекты в онлайн-формате. По итогам выберут лучший фильм, самый ожидаемый сериал, героя и героиню фестиваля.
Попечительский совет назовет лауреата в номинации "Открытие Нового сезона", также будет вручен спецприз (ею станет рекламная кампания на 15 миллионов рублей для продвижения проекта в онлайн-прокате).
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Лэйт найт скул"
Кадр из сериала Лэйт найт скул
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из сериала "Лэйт найт скул"
Помимо этого запланирована деловая программа. Так, стриминговый сервис viju представит новые технологии: расскажут, как работает алгоритм поисковой системы, что такое ТВ-канал будущего и как искусственный интеллект изменит индустрию.
Студия ГПМ КИТ расскажет о новом цифровом проекте, который переведет процесс создания фильма — от идеи до команды "мотор" — в единый диджитал-сервис.
Фестиваль продлится до 23 сентября.

Читайте также:

 
КультураСветлана ХодченковаДанила КозловскийПаулина АндрееваСанкт-ПетербургРоза ХуторКинопоискПеснярыИрина ПеговаКино и сериалычто посмотретькинофестивальПавел Прилучный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала