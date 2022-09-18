06:00 18.09.2022 (обновлено: 06:06 18.09.2022)
Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне"
На смотре онлайн-кинотеатров "Новый сезон" покажут проекты с Петровым, Андреевой, Жовнер
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
СОЧИ, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" впервые откроется на "Розе Хутор", на нем ведущие российские платформы представят свои новые долгожданные фильмы и сериалы. В программе – проекты с Данилой Козловским, Александром Петровым, Павлом Прилучным, Паулиной Андреевой, Светланой Ходченковой и не только.
Зрителям представят новый контент от Start, Kion, Okko, Кинопоиска, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink. Среди них – "российский Индиана Джонс", история про приключения блогера-миллионника, роуд-муви про поиски любви.
Откроется смотр картиной "Голиаф" Адильхана Ержанова. Лента была показана в одной из параллельных программ на Венецианском кинофестивале и получила награды за лучшие актерские работы.
Действие в ней происходит в поселке Каратас, где власть сосредоточена у криминального авторитета Пошаева. Жена бедняка Арзу трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева.
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTКадр со съемок фильма "Голиаф"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
Кадр со съемок фильма "Голиаф"
"Голиаф", мне кажется, пестрит оммажами к спагетти-вестернам, и не только, — признается режиссер. — Сама структура — человек и закон, вернее, его отсутствие – и есть квинтэссенция жанра. Я ориентировался, к примеру, на фильм Марлона Брандо "Одноглазые валеты". При старомодной, возможно, режиссуре там убедительный и оригинальный сюжет. Друг должен отомстить другу, но мешает совесть".
В "Голиафе" на первый план также выходят темы мести и совести. При этом Ержанов отмечает, что не делит фильмы на жанры, так что это придется сделать зрителям самостоятельно.
© Фото : онлайн-кинотеатр START"Голиаф"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
"Голиаф"
В программе также заявлена картина "Далекие близкие" с Филиппом Авдеевым, Екатериной Агеевой, Ириной Пеговой — роуд-муви о том, как учитель географии будет искать любовь в приложении для знакомств.
Российской версией "Индианы Джонса" называют фильм "Либерия. Охотники за сокровищами". В нем Тихон Жизневский, Алексей Серебряков будут искать библиотеку Ивана Грозного.
Павел Прилучный появится в сериале "Мажор в Сочи". Его персонаж едет на юг открывать эко-отель. В процессе у него происходит конфликт с Никитой, сыном богатого винодела с бандитским прошлым.
"Мать моего сына" с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер, Евгением Ткачуком расскажет о непростом усыновлении ребенка молодой парой. А работа Карена Оганесяна "Прямой эфир" — об опасном приключении блогера-миллионника, который в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "13 клиническая"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из сериала "13 клиническая"
Самым мистическим сериалом станет "13 клиническая" с Козловским, Андреевой, Исаковой. В проекте амбициозный хирург с неизлечимой болезнью устроится в необычное заведение, где специалисты борются со сверхъестественными силами.
"За полчаса до весны" расскажет о непростом пути музыканта Владимира Мулявина, который стал худруком ансамбля "Песняры". Светлана Ходченкова в комедии "Я любила мужа" сыграет домохозяйку Ксению. Та случайно убивает мужа, узнав о его измене. Чтобы отмести от себя подозрения, героиня решает спрятать тело и начать новую жизнь со следователем, разыскивающим ее супруга.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Черная весна"
1 из 2
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Сцена из сериала "Черная весна"
2 из 2
Сцена из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 2
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 2
Сцена из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Один из долгожданных сериалов — "Черная весна", в которой сыграли Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко. Это история подростков из приморского городка, которые находят пару дуэльных пистолетов. Один из героев намерен с их помощью отстоять честь своей лучшей подруги, в которую влюблен.
Проект со звездным составом — "Надвое" Валерия Тодоровского. Козловский и Петров играют друзей-менеджеров, которые едут в командировку в Санкт-Петербург и встречают женщин, меняющих их жизнь (их сыграли Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина).
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Надвое"
1 из 3
Кадр из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Продюсерская компания Валерия Тодоровского (2022-...)
Сцена из сериала "Надвое"
2 из 3
Сцена из сериала "Надвое"
© Продюсерская компания Валерия Тодоровского (2022-...)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Фрагмент из сериала "Надвое"
3 из 3
Фрагмент из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3
Сцена из сериала "Надвое"
© Продюсерская компания Валерия Тодоровского (2022-...)
3 из 3
Фрагмент из сериала "Надвое"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
В этом году членами жюри смотра станут гости, участники и зрители фестиваля: они смогут голосовать за проекты в онлайн-формате. По итогам выберут лучший фильм, самый ожидаемый сериал, героя и героиню фестиваля.
Попечительский совет назовет лауреата в номинации "Открытие Нового сезона", также будет вручен спецприз (ею станет рекламная кампания на 15 миллионов рублей для продвижения проекта в онлайн-прокате).
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Лэйт найт скул"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из сериала "Лэйт найт скул"
Помимо этого запланирована деловая программа. Так, стриминговый сервис viju представит новые технологии: расскажут, как работает алгоритм поисковой системы, что такое ТВ-канал будущего и как искусственный интеллект изменит индустрию.
Студия ГПМ КИТ расскажет о новом цифровом проекте, который переведет процесс создания фильма — от идеи до команды "мотор" — в единый диджитал-сервис.
Фестиваль продлится до 23 сентября.