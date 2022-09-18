https://ria.ru/20220918/kino-1817392272.html

Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне"

Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне" - РИА Новости, 18.09.2022

Сериалы с Петровым, Прилучным, Ходченковой покажут на "Новом сезоне"

Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" впервые откроется на "Розе Хутор", на нем ведущие российские платформы представят свои новые долгожданные фильмы и... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T06:00

2022-09-18T06:00

2022-09-18T06:06

светлана ходченкова

данила козловский

паулина андреева

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СОЧИ, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" впервые откроется на "Розе Хутор", на нем ведущие российские платформы представят свои новые долгожданные фильмы и сериалы. В программе – проекты с Данилой Козловским, Александром Петровым, Павлом Прилучным, Паулиной Андреевой, Светланой Ходченковой и не только.Зрителям представят новый контент от Start, Kion, Okko, Кинопоиска, Premier, "ИВИ", More.tv, Wink. Среди них – "российский Индиана Джонс", история про приключения блогера-миллионника, роуд-муви про поиски любви.Откроется смотр картиной "Голиаф" Адильхана Ержанова. Лента была показана в одной из параллельных программ на Венецианском кинофестивале и получила награды за лучшие актерские работы.Действие в ней происходит в поселке Каратас, где власть сосредоточена у криминального авторитета Пошаева. Жена бедняка Арзу трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева.В "Голиафе" на первый план также выходят темы мести и совести. При этом Ержанов отмечает, что не делит фильмы на жанры, так что это придется сделать зрителям самостоятельно.В программе также заявлена картина "Далекие близкие" с Филиппом Авдеевым, Екатериной Агеевой, Ириной Пеговой — роуд-муви о том, как учитель географии будет искать любовь в приложении для знакомств.Российской версией "Индианы Джонса" называют фильм "Либерия. Охотники за сокровищами". В нем Тихон Жизневский, Алексей Серебряков будут искать библиотеку Ивана Грозного.Павел Прилучный появится в сериале "Мажор в Сочи". Его персонаж едет на юг открывать эко-отель. В процессе у него происходит конфликт с Никитой, сыном богатого винодела с бандитским прошлым."Мать моего сына" с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер, Евгением Ткачуком расскажет о непростом усыновлении ребенка молодой парой. А работа Карена Оганесяна "Прямой эфир" — об опасном приключении блогера-миллионника, который в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы.Самым мистическим сериалом станет "13 клиническая" с Козловским, Андреевой, Исаковой. В проекте амбициозный хирург с неизлечимой болезнью устроится в необычное заведение, где специалисты борются со сверхъестественными силами."За полчаса до весны" расскажет о непростом пути музыканта Владимира Мулявина, который стал худруком ансамбля "Песняры". Светлана Ходченкова в комедии "Я любила мужа" сыграет домохозяйку Ксению. Та случайно убивает мужа, узнав о его измене. Чтобы отмести от себя подозрения, героиня решает спрятать тело и начать новую жизнь со следователем, разыскивающим ее супруга.Один из долгожданных сериалов — "Черная весна", в которой сыграли Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко. Это история подростков из приморского городка, которые находят пару дуэльных пистолетов. Один из героев намерен с их помощью отстоять честь своей лучшей подруги, в которую влюблен.Проект со звездным составом — "Надвое" Валерия Тодоровского. Козловский и Петров играют друзей-менеджеров, которые едут в командировку в Санкт-Петербург и встречают женщин, меняющих их жизнь (их сыграли Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина).В этом году членами жюри смотра станут гости, участники и зрители фестиваля: они смогут голосовать за проекты в онлайн-формате. По итогам выберут лучший фильм, самый ожидаемый сериал, героя и героиню фестиваля.Попечительский совет назовет лауреата в номинации "Открытие Нового сезона", также будет вручен спецприз (ею станет рекламная кампания на 15 миллионов рублей для продвижения проекта в онлайн-прокате).Помимо этого запланирована деловая программа. Так, стриминговый сервис viju представит новые технологии: расскажут, как работает алгоритм поисковой системы, что такое ТВ-канал будущего и как искусственный интеллект изменит индустрию.Студия ГПМ КИТ расскажет о новом цифровом проекте, который переведет процесс создания фильма — от идеи до команды "мотор" — в единый диджитал-сервис.Фестиваль продлится до 23 сентября.

https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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