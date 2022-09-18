07:33 18.09.2022 (обновлено: 08:52 18.09.2022)
ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Сватово в ЛНР
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли по городу Сватово в Луганской Народной Республике удары из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:15 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в публикации.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве.
В последнее время украинские националисты значительно усилили обстрелы территории ЛНР. По словам представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, на этой неделе число атак выросло практически в десять раз по сравнению с предыдущей, причем в 90 процентах случаев огонь ведется из РСЗО HIMARS. Жертвами этих ударов становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.