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ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/himars-1817620985.html
ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР - РИА Новости, 18.09.2022
ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР
Украинские войска нанесли по городу Сватово в Луганской Народной Республике удары из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T07:33
2022-09-18T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
сцкк
сша
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли по городу Сватово в Луганской Народной Республике удары из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве.В последнее время украинские националисты значительно усилили обстрелы территории ЛНР. По словам представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, на этой неделе число атак выросло практически в десять раз по сравнению с предыдущей, причем в 90 процентах случаев огонь ведется из РСЗО HIMARS. Жертвами этих ударов становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк, сша, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, РСЗО HIMARS
07:33 18.09.2022 (обновлено: 08:52 18.09.2022)
 
ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Сватово в ЛНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли по городу Сватово в Луганской Народной Республике удары из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:15 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в публикации.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве.
В последнее время украинские националисты значительно усилили обстрелы территории ЛНР. По словам представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, на этой неделе число атак выросло практически в десять раз по сравнению с предыдущей, причем в 90 процентах случаев огонь ведется из РСЗО HIMARS. Жертвами этих ударов становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦККСШАРСЗО HIMARS
 
 
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