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ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР

ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР - РИА Новости, 18.09.2022

ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР

Украинские войска нанесли по городу Сватово в Луганской Народной Республике удары из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T07:33

2022-09-18T07:33

2022-09-18T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

сцкк

сша

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли по городу Сватово в Луганской Народной Республике удары из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве.В последнее время украинские националисты значительно усилили обстрелы территории ЛНР. По словам представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, на этой неделе число атак выросло практически в десять раз по сравнению с предыдущей, причем в 90 процентах случаев огонь ведется из РСЗО HIMARS. Жертвами этих ударов становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220918/obstrel-1817620668.html

сватово

луганская народная республика

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в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк, сша, рсзо himars