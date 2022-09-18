10:31 18.09.2022 (обновлено: 11:09 18.09.2022)
Зампостпреда при ООН рассказал о давлении на Гутерреша со стороны Запада
Полянский: генсек ООН Гутерреш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Специальная военная операция на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, как он оценивает линию генсека ООН и структур организации в целом применительно к украинскому кризису.
По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств "в руководящем звене международных чиновников". Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, "и быстрых решений тут не найти".
"В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными", - подчеркнул Полянский.