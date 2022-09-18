https://ria.ru/20220918/guterresh-1817635252.html

Зампостпреда при ООН рассказал о давлении на Гутерреша со стороны Запада

Зампостпреда при ООН рассказал о давлении на Гутерреша со стороны Запада - РИА Новости, 18.09.2022

Зампостпреда при ООН рассказал о давлении на Гутерреша со стороны Запада

Генсек ООН Антониу Гутерреш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:31

2022-09-18T10:31

2022-09-18T11:09

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россия

украина

антониу гутерреш

дмитрий полянский

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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств "в руководящем звене международных чиновников". Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, "и быстрых решений тут не найти".Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220918/arbitrazh-1817634434.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, россия, украина, антониу гутерреш, дмитрий полянский