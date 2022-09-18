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Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины - РИА Новости, 18.09.2022
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Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины
Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины - РИА Новости, 18.09.2022
Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины
Утверждения о неестественном состоянии украинских границ соответствуют исторической правде, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:12
2022-09-18T17:03
в мире
украина
румыния
польша
венгрия
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Утверждения о неестественном состоянии украинских границ соответствуют исторической правде, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга в эфире Digi 24. Так он отреагировал на обвинения посольства Украины в Бухаресте в неприемлемости подобных высказываний.Накануне Марга призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс."Я всегда готов повторить уже сделанные мною заявления, потому что они выражают самую простую правду. &lt;…&gt; Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", — пояснил бывший министр.По его словам, он не удивлен подобной реакцией украинских чиновников и СМИ.Марга также заявил, что те, кто сводит обсуждение конфликта на Украине к международному праву, ошибаются, поскольку не знают исторических корней кризиса, а также игнорируют необходимость обеспечения интересов безопасности других.В конце апреля Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши сделку после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html
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в мире, украина, румыния, польша, венгрия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир путин
В мире, Украина, Румыния, Польша, Венгрия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Владимир Путин
16:12 18.09.2022 (обновлено: 17:03 18.09.2022)
 
Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины

Экс-глава МИД Румынии Марга не стал отказываться от слов о неестественных границах Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Утверждения о неестественном состоянии украинских границ соответствуют исторической правде, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга в эфире Digi 24. Так он отреагировал на обвинения посольства Украины в Бухаресте в неприемлемости подобных высказываний.
Накануне Марга призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс.
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"Я всегда готов повторить уже сделанные мною заявления, потому что они выражают самую простую правду. <…> Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", — пояснил бывший министр.
По его словам, он не удивлен подобной реакцией украинских чиновников и СМИ.

"Я не тронут. Никто из них не привел никаких фактических аргументов против того, что я сказал. В моих словах есть только правда, и я считаю своим профессиональным, гражданским и моральным долгом донести ее. <…> Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям", — отметил эксперт.

Марга также заявил, что те, кто сводит обсуждение конфликта на Украине к международному праву, ошибаются, поскольку не знают исторических корней кризиса, а также игнорируют необходимость обеспечения интересов безопасности других.
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С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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