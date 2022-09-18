https://ria.ru/20220918/granitsy-1817679159.html

Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины

Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины - РИА Новости, 18.09.2022

Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины

Утверждения о неестественном состоянии украинских границ соответствуют исторической правде, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:12

2022-09-18T16:12

2022-09-18T17:03

в мире

украина

румыния

польша

венгрия

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Утверждения о неестественном состоянии украинских границ соответствуют исторической правде, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга в эфире Digi 24. Так он отреагировал на обвинения посольства Украины в Бухаресте в неприемлемости подобных высказываний.Накануне Марга призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс."Я всегда готов повторить уже сделанные мною заявления, потому что они выражают самую простую правду. <…> Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", — пояснил бывший министр.По его словам, он не удивлен подобной реакцией украинских чиновников и СМИ.Марга также заявил, что те, кто сводит обсуждение конфликта на Украине к международному праву, ошибаются, поскольку не знают исторических корней кризиса, а также игнорируют необходимость обеспечения интересов безопасности других.В конце апреля Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала заявление ее директора Сергея Нарышкина о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши сделку после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html

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венгрия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, румыния, польша, венгрия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир путин