https://ria.ru/20220918/granitsy-1817614947.html

Посольство Украины в Румынии ответило на слова о неестественных границах

Посольство Украины в Румынии ответило на слова о неестественных границах - РИА Новости, 18.09.2022

Посольство Украины в Румынии ответило на слова о неестественных границах

Посольство Украины в Бухаресте прокомментировало в Twitter слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о неестественных границах страны. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T01:27

2022-09-18T01:27

2022-09-18T02:29

в мире

украина

румыния

бухарест

венгрия

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россия

андрей марги

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посольство Украины в Бухаресте прокомментировало в Twitter слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о неестественных границах страны.Во внешнеполитическом ведомстве посчитали его высказывание "вопиющим оскорблением".В посольстве также выразили уверенность, что румынский дипломат якобы пытается поставить под сомнение нерушимость украинских границ.Ранее Марги заявил, что Киев должен уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс.

https://ria.ru/20211223/razdel-1765159614.html

украина

румыния

бухарест

венгрия

польша

россия

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в мире, украина, румыния, бухарест, венгрия, польша, россия, андрей марги