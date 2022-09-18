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Посольство Украины в Румынии ответило на слова о неестественных границах
Посольство Украины в Румынии ответило на слова о неестественных границах - РИА Новости, 18.09.2022
Посольство Украины в Румынии ответило на слова о неестественных границах
Посольство Украины в Бухаресте прокомментировало в Twitter слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о неестественных границах страны. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T01:27
2022-09-18T01:27
2022-09-18T02:29
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посольство Украины в Бухаресте прокомментировало в Twitter слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о неестественных границах страны.Во внешнеполитическом ведомстве посчитали его высказывание "вопиющим оскорблением".В посольстве также выразили уверенность, что румынский дипломат якобы пытается поставить под сомнение нерушимость украинских границ.Ранее Марги заявил, что Киев должен уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс.
https://ria.ru/20211223/razdel-1765159614.html
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в мире, украина, румыния, бухарест, венгрия, польша, россия, андрей марги
В мире, Украина, Румыния, Бухарест, Венгрия, Польша, Россия, Андрей Марги
01:27 18.09.2022 (обновлено: 02:29 18.09.2022)
Посольство Украины в Румынии ответило на слова о неестественных границах
Посольство Украины посчитало вопиющим оскорблением слова экс-главы МИД Румынии о границах