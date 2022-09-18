https://ria.ru/20220918/granitsa-1817654535.html

Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке

Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 18.09.2022

Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке

Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:56

2022-09-18T12:56

2022-09-18T12:56

в мире

киргизия

таджикистан

бишкек

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."По состоянию на 14:00 (11:00 мск) 18 сентября текущего года, обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. На линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не отмечено. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил, работа в данном направлении продолжается", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, соответствующие комиссии "осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.

https://ria.ru/20220917/oon-1817564295.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии