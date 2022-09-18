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Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 18.09.2022
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Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке
Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 18.09.2022
Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке
Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:56
2022-09-18T12:56
в мире
киргизия
таджикистан
бишкек
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."По состоянию на 14:00 (11:00 мск) 18 сентября текущего года, обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. На линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не отмечено. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил, работа в данном направлении продолжается", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, соответствующие комиссии "осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
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в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Бишкек, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:56 18.09.2022
 
Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке

В Бишкеке заявили, что ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"По состоянию на 14:00 (11:00 мск) 18 сентября текущего года, обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. На линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не отмечено. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил, работа в данном направлении продолжается", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, соответствующие комиссии "осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.

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В миреКиргизияТаджикистанБишкекСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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