Ситуация на киргизско-таджикской границе спокойная, заявили в Бишкеке
В Бишкеке заявили, что ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной
© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается спокойной, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"По состоянию на 14:00 (11:00 мск) 18 сентября текущего года, обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана остается спокойной, с тенденцией на ее стабилизацию. На линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не отмечено. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе соответствующих сил, работа в данном направлении продолжается", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, соответствующие комиссии "осуществляют совместную работу по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.