В Киргизии рассказали об обстановке на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии: ночь на границе с Таджикистаном прошла спокойно
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в медиабанкПожар в частном доме, поврежденном в результате обстрелов со стороны таджикских военных
Пожар в частном доме, поврежденном в результате обстрелов со стороны таджикских военных
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ночь на киргизско-таджикской границе, где в пятницу и субботу шли боестолкновения между военными двух стран, прошла спокойно, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Ночь с 17 на 18 сентября прошла спокойно, без происшествий", - заявил представитель пресс-центра.
По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной. Подразделения пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме.
"Руководством страны принимаются все меры по стабилизации обстановки, пресечению попыток эскалации и провокаций конфликтов и решению возникающих вопросов мирным путем", - уточнили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона в воскресенье сообщила о 36 погибших и 129 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. В Душанбе в пятницу сообщали, что 2 таджикских пограничника погибли, 6 пострадали. Позднее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил о ранении 4 мирных жителей при обстреле села.