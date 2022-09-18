https://ria.ru/20220918/granitsa-1817622495.html

В Киргизии рассказали об обстановке на границе с Таджикистаном

В Киргизии рассказали об обстановке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 18.09.2022

В Киргизии рассказали об обстановке на границе с Таджикистаном

Ночь на киргизско-таджикской границе, где в пятницу и субботу шли боестолкновения между военными двух стран, прошла спокойно, сообщили РИА Новости в воскресенье РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:01

2022-09-18T08:01

2022-09-18T08:01

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

ошская область

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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. Ночь на киргизско-таджикской границе, где в пятницу и субботу шли боестолкновения между военными двух стран, прошла спокойно, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной. Подразделения пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме."Руководством страны принимаются все меры по стабилизации обстановки, пресечению попыток эскалации и провокаций конфликтов и решению возникающих вопросов мирным путем", - уточнили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона в воскресенье сообщила о 36 погибших и 129 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. В Душанбе в пятницу сообщали, что 2 таджикских пограничника погибли, 6 пострадали. Позднее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил о ранении 4 мирных жителей при обстреле села.

https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817621878.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, ошская область