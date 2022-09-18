https://ria.ru/20220918/gorlovka-1817700571.html

При обстреле Горловки ВСУ погибли пять мирных жителей

При обстреле Горловки ВСУ погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 18.09.2022

При обстреле Горловки ВСУ погибли пять мирных жителей

Число погибших из-за обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до пяти, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:16

2022-09-18T18:16

2022-09-18T22:07

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Число погибших из-за обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до пяти, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в воскресенье чиновник сообщил, что ВСУ нанесли удары по поселку шахты имени Изотова в Никитовском районе."К величайшему сожалению, в результате обстрелов Горловки со стороны украинских неонацистов сегодня погибло пять мирных граждан", — написал он.Как уточнило представительство ДНР в СЦКК, украинская армия в течение дня несколько раз обстреливала город снарядами калибра 152 миллиметра.Горловка, один из крупнейших населенных пунктов республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Чаще всего обстрелам подвергаются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220918/ugrozy-1817661844.html

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, украина, стирол