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В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/dobrovoltsy-1817637482.html
В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев
В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев - РИА Новости, 18.09.2022
В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев
В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием "Таврида" уже отправился на фронт,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:47
2022-09-18T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил шеремет
россия
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием "Таврида" уже отправился на фронт, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации. В свою очередь Аксенов поддержал эту инициативу. По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.По его словам, сегодня необходима консолидация всего общества для победы в специальной военной операции на Украине."Ребята на передовой защищают будущее России как самостоятельной и великой державы, поэтому все общество должно сплотиться воедино и оказывать всевозможную поддержу нашим героям", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220916/batalon-1817446707.html
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безопасность, михаил шеремет, россия, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Шеремет, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Рамзан Кадыров, Украина
10:47 18.09.2022
 
В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев

Депутат ГД Шеремет: батальон крымских добровольцев "Таврида" уже отправился на Украину

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкРоссийские военные, участвующие в спецоперации на Украине
Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием "Таврида" уже отправился на фронт, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации. В свою очередь Аксенов поддержал эту инициативу. По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.
"В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием "Таврида" уже воюет на Донбассе", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня необходима консолидация всего общества для победы в специальной военной операции на Украине.
"Ребята на передовой защищают будущее России как самостоятельной и великой державы, поэтому все общество должно сплотиться воедино и оказывать всевозможную поддержу нашим героям", - сказал депутат.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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