https://ria.ru/20220918/dobrovoltsy-1817637482.html

В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев

В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев - РИА Новости, 18.09.2022

В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев

В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием "Таврида" уже отправился на фронт,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:47

2022-09-18T10:47

2022-09-18T10:47

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил шеремет

россия

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием "Таврида" уже отправился на фронт, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации. В свою очередь Аксенов поддержал эту инициативу. По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.По его словам, сегодня необходима консолидация всего общества для победы в специальной военной операции на Украине."Ребята на передовой защищают будущее России как самостоятельной и великой державы, поэтому все общество должно сплотиться воедино и оказывать всевозможную поддержу нашим героям", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220916/batalon-1817446707.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, михаил шеремет, россия, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, украина