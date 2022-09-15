https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817050557.html

Аксенов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах

Аксенов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах - РИА Новости, 15.09.2022

Аксенов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:14

2022-09-15T17:14

2022-09-15T17:27

россия

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

рамзан кадыров

украина

республика крым

чеченская республика (чечня)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине.Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона."Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20220915/vsu-1817041733.html

https://ria.ru/20220915/vooruzheniya-1817015525.html

россия

украина

республика крым

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Владимир Лаврентьев

россия, общество, сергей аксенов (политик), рамзан кадыров, украина, республика крым, чеченская республика (чечня), в мире