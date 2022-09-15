https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817050557.html
Аксенов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах
Аксенов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах - РИА Новости, 15.09.2022
Аксенов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:14
2022-09-15T17:14
2022-09-15T17:27
россия
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
рамзан кадыров
украина
республика крым
чеченская республика (чечня)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине.Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона."Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20220915/vsu-1817041733.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик), Рамзан Кадыров, Украина, Республика Крым, Чеченская республика (Чечня), В мире
17:14 15.09.2022 (обновлено: 17:27 15.09.2022)
Аксенов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах
Аксенов заявил, что Крым уже выставил более 1200 добровольцев для участия в спецоперации