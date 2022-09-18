https://ria.ru/20220918/blinken-1817738846.html

Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня, заявил Госдеп

Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня, заявил Госдеп - РИА Новости, 18.09.2022

Блинкен призвал Алиева соблюдать режим прекращения огня, заявил Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал Баку соблюдать режим прекращения... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T23:32

2022-09-18T23:32

2022-09-18T23:32

в мире

энтони блинкен

ильхам алиев

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал Баку соблюдать режим прекращения огня с Арменией, говорится в распространенном в воскресенье заявлении госдепартамента."Секретарь Блинкен призвал президента Алиева соблюдать режим прекращения огня, отвести вооруженные силы и работать над преодолением всех разногласий между Арменией и Азербайджаном в рамках мирных переговоров", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что Блинкен поддержал достигнутое Баку и Ереваном соглашение по прекращению боевых действий.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов организации по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817720534.html

https://ria.ru/20220918/pelosi-1817643867.html

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