https://ria.ru/20220918/armeniya-1817720534.html

Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван

Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван - РИА Новости, 18.09.2022

Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван

В кабмине Армении заявили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном назвала Соединенные... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T20:43

2022-09-18T20:43

2022-09-18T20:43

в мире

никол пашинян

нэнси пелоси

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одкб

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. В кабмине Армении заявили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном назвала Соединенные Штаты другом Армении в поддержке демократии и "противостоянии Турции" в вопросе Нагорного Карабаха."Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха - в этих и во всех других отношениях мы друг Армении. Мы здесь из уважения к вашему правительству", - цитирует пресс-служба слова Пелоси.Отмечается, что собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-американского партнерства и дальнейшего развития сотрудничества в разных направлениях. Пашинян подчеркнул, что правительство Армении продолжит последовательные шаги по укреплению демократии и развитию демократических институтов. "Глава правительства высоко оценил помощь США в продвижении насыщенной повестки реформ правительства Армении", - заявили в кабмине.По данным пресс-службы, Пашинян и Пелоси коснулись боевых действий Армении и Азербайджана, обсуждались вопросы урегулирования конфликта, разблокирования транспортной инфраструктуры. "Спикер Палаты представителей Конгресса США заверила, что американская сторона и впредь будет активно способствовать дальнейшему расширению двустороннего многопрофильного сотрудничества и (реализации) программ, направленных на развитие демократии в Армении", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817663120.html

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817655748.html

https://ria.ru/20220917/pelosi-1817569284.html

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