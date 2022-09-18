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Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван - РИА Новости, 18.09.2022
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Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван
Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван - РИА Новости, 18.09.2022
Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван
В кабмине Армении заявили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном назвала Соединенные... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:43
2022-09-18T20:43
в мире
никол пашинян
нэнси пелоси
григорий карасин
армения
ереван
азербайджан
одкб
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. В кабмине Армении заявили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном назвала Соединенные Штаты другом Армении в поддержке демократии и "противостоянии Турции" в вопросе Нагорного Карабаха."Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха - в этих и во всех других отношениях мы друг Армении. Мы здесь из уважения к вашему правительству", - цитирует пресс-служба слова Пелоси.Отмечается, что собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-американского партнерства и дальнейшего развития сотрудничества в разных направлениях. Пашинян подчеркнул, что правительство Армении продолжит последовательные шаги по укреплению демократии и развитию демократических институтов. "Глава правительства высоко оценил помощь США в продвижении насыщенной повестки реформ правительства Армении", - заявили в кабмине.По данным пресс-службы, Пашинян и Пелоси коснулись боевых действий Армении и Азербайджана, обсуждались вопросы урегулирования конфликта, разблокирования транспортной инфраструктуры. "Спикер Палаты представителей Конгресса США заверила, что американская сторона и впредь будет активно способствовать дальнейшему расширению двустороннего многопрофильного сотрудничества и (реализации) программ, направленных на развитие демократии в Армении", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220918/armeniya-1817663120.html
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в мире, никол пашинян, нэнси пелоси, григорий карасин, армения, ереван, азербайджан, одкб, конгресс сша
В мире, Никол Пашинян, Нэнси Пелоси, Григорий Карасин, Армения, Ереван, Азербайджан, ОДКБ, Конгресс США
20:43 18.09.2022
 
Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции, заявил Ереван

Кабмин Армении заявил, что Нэнси Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии Турции

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. В кабмине Армении заявили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном назвала Соединенные Штаты другом Армении в поддержке демократии и "противостоянии Турции" в вопросе Нагорного Карабаха.
"Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха - в этих и во всех других отношениях мы друг Армении. Мы здесь из уважения к вашему правительству", - цитирует пресс-служба слова Пелоси.
Отмечается, что собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-американского партнерства и дальнейшего развития сотрудничества в разных направлениях. Пашинян подчеркнул, что правительство Армении продолжит последовательные шаги по укреплению демократии и развитию демократических институтов. "Глава правительства высоко оценил помощь США в продвижении насыщенной повестки реформ правительства Армении", - заявили в кабмине.
По данным пресс-службы, Пашинян и Пелоси коснулись боевых действий Армении и Азербайджана, обсуждались вопросы урегулирования конфликта, разблокирования транспортной инфраструктуры. "Спикер Палаты представителей Конгресса США заверила, что американская сторона и впредь будет активно способствовать дальнейшему расширению двустороннего многопрофильного сотрудничества и (реализации) программ, направленных на развитие демократии в Армении", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреНикол ПашинянНэнси ПелосиГригорий КарасинАрменияЕреванАзербайджанОДКБКонгресс США
 
 
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