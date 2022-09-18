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Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США - РИА Новости, 18.09.2022
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Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США
Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США - РИА Новости, 18.09.2022
Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США
Россия будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при получении виз, заявил в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:21
2022-09-18T16:10
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
санкции в отношении россии
россия
сша
мария захарова
антониу гутерреш
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ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Россия будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при получении виз, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский.По его словам, все "разумные и ограниченные сроки", установленные Генассамблеей для устранения этих проблем, давно прошли, но генсекретарь Антониу Гутерреш пока так и не начал арбитражную процедуру."Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении", — подчеркнул Полянский.Он отметил, что именно генсек выступает гарантом Соглашения о центральных учреждениях ООН, предусматривающего максимально оперативную выдачу виз всем, кто направляется на мероприятия по линии всемирной организации.Полянский напомнил, что выполнение этого положения — прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, причем в соглашении специально подчеркивается, что оно должно выполняться вне зависимости от состояния отношений Соединенных Штатов с государствами, запрашивающими визу. Тем не менее американцы постоянно нарушают свои обязательства.Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым должна принять участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, однако многим ее членам до сих пор не выдали визы. Полянский выразил надежду, что эту проблему все же удастся разрешить.Неделя высокого уровня пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220915/vizy-1816976078.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/vizy-1816483234.html
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии, россия, сша, мария захарова, антониу гутерреш, дмитрий полянский
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Санкции в отношении России, Россия, США, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, Дмитрий Полянский
10:21 18.09.2022 (обновлено: 16:10 18.09.2022)
 
Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США

Полянский: Россия будет настаивать на запуске Гутеррешем арбитража против США из-за виз

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Россия будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при получении виз, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский.
"Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая 25-мильная зона) имеют еще более давнюю историю", — рассказал он.
По его словам, все "разумные и ограниченные сроки", установленные Генассамблеей для устранения этих проблем, давно прошли, но генсекретарь Антониу Гутерреш пока так и не начал арбитражную процедуру.
"Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении", — подчеркнул Полянский.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 13:36
Россия не получала официальных отказов в визах на Генассамблею, заявил МИД
Он отметил, что именно генсек выступает гарантом Соглашения о центральных учреждениях ООН, предусматривающего максимально оперативную выдачу виз всем, кто направляется на мероприятия по линии всемирной организации.
Полянский напомнил, что выполнение этого положения — прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, причем в соглашении специально подчеркивается, что оно должно выполняться вне зависимости от состояния отношений Соединенных Штатов с государствами, запрашивающими визу. Тем не менее американцы постоянно нарушают свои обязательства.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 14:27Сказано в эфире
Эксперты: США "устроили кордебалет" с выдачей виз делегации России на ГА ООН

"Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как фильтр для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но и представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику", — пояснил зампостпреда.

Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым должна принять участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, однако многим ее членам до сих пор не выдали визы. Полянский выразил надежду, что эту проблему все же удастся разрешить.
Неделя высокого уровня пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООНСанкции в отношении РоссииРоссияСШАМария ЗахароваАнтониу ГутеррешДмитрий Полянский
 
 
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