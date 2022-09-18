10:21 18.09.2022 (обновлено: 16:10 18.09.2022)
Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США
Полянский: Россия будет настаивать на запуске Гутеррешем арбитража против США из-за виз
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Россия будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при получении виз, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский.
"Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая 25-мильная зона) имеют еще более давнюю историю", — рассказал он.
По его словам, все "разумные и ограниченные сроки", установленные Генассамблеей для устранения этих проблем, давно прошли, но генсекретарь Антониу Гутерреш пока так и не начал арбитражную процедуру.
"Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении", — подчеркнул Полянский.
Он отметил, что именно генсек выступает гарантом Соглашения о центральных учреждениях ООН, предусматривающего максимально оперативную выдачу виз всем, кто направляется на мероприятия по линии всемирной организации.
Полянский напомнил, что выполнение этого положения — прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, причем в соглашении специально подчеркивается, что оно должно выполняться вне зависимости от состояния отношений Соединенных Штатов с государствами, запрашивающими визу. Тем не менее американцы постоянно нарушают свои обязательства.
"Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как фильтр для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но и представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику", — пояснил зампостпреда.
Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым должна принять участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, однако многим ее членам до сих пор не выдали визы. Полянский выразил надежду, что эту проблему все же удастся разрешить.
Неделя высокого уровня пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.