https://ria.ru/20220918/arbitrazh-1817634434.html

Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США

Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США - РИА Новости, 18.09.2022

Зампостпреда при ООН: Россия будет настаивать на арбитраже против США

Россия будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при получении виз, заявил в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:21

2022-09-18T10:21

2022-09-18T16:10

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

санкции в отношении россии

россия

сша

мария захарова

антониу гутерреш

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ООН, 18 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Россия будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты постоянно сталкиваются с проблемами при получении виз, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский.По его словам, все "разумные и ограниченные сроки", установленные Генассамблеей для устранения этих проблем, давно прошли, но генсекретарь Антониу Гутерреш пока так и не начал арбитражную процедуру."Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении", — подчеркнул Полянский.Он отметил, что именно генсек выступает гарантом Соглашения о центральных учреждениях ООН, предусматривающего максимально оперативную выдачу виз всем, кто направляется на мероприятия по линии всемирной организации.Полянский напомнил, что выполнение этого положения — прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, причем в соглашении специально подчеркивается, что оно должно выполняться вне зависимости от состояния отношений Соединенных Штатов с государствами, запрашивающими визу. Тем не менее американцы постоянно нарушают свои обязательства.Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым должна принять участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, однако многим ее членам до сих пор не выдали визы. Полянский выразил надежду, что эту проблему все же удастся разрешить.Неделя высокого уровня пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220915/vizy-1816976078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/vizy-1816483234.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии, россия, сша, мария захарова, антониу гутерреш, дмитрий полянский